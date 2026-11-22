Juventud Unida golea 3-0 en el estadio Mercedes Alesso de Bieler, en Santa Fe, al cabo de la etapa inicial por la final de ida de la Región Litoral Sur. Con tantos de Matías Labaroni (35m), Jorge Rossi (41m) y Luciano Maidana sobre el cierre, el equipo de Gualeguaychú domina con autoridad un encuentro que no tiene transmisión por streaming por decisión de la dirigencia local.

Crédito: MR Fotografía.

Anticipo…