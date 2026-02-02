Juventud Unida disputó su último partido como local en el actual Torneo Federal Regional Amateur y se despidió de su público a lo grande: derrotó 3-1 a Ben Hur de Rafaela, que llegaba invicto tras ganar sus 12 partidos anteriores, y quedó muy bien perfilado para meterse en la final por el ascenso.

Los tres goles del conjunto albiceleste fueron de cabeza: Marcelo Olivera abrió el marcador a los 18 minutos del primer tiempo, Leandro Larrea estiró la diferencia a los 23 y Maximiliano Solari, a los 2 del complemento, puso el 3-0 parcial.

Elías Medeiro, a la salida de un tiro libre, descontó para Ben Hur a los 24 minutos y dejó abierta la serie.

El equipo rafaelino además se quedó con diez jugadores a los 25 minutos de la primera mitad por la expulsión de su goleador Juan Ignacio Bono Merlo, tras un codazo en el rostro a Jerónimo Ávalos.

La revancha se jugará el próximo domingo en el estadio “Néstor Zenclussen” de Rafaela, donde el Decano buscará sellar el pase a la final por el ascenso.

