Con la serie casi resuelta tras el 4 a 2 en la ida, el trámite en los primeros 15 minutos fue equilibrado. Sin embargo, las situaciones fueron de Juventud de la mano de Luciano Maidana: primero con un tiro libre desde la derecha que hizo lucir al arquero Tobías Claro con una espectacular atajada y, luego, con un zurdazo del propio Maidana que voló por encima del travesaño.

Enseguida, Damián De Hoyos —en su presentación en “La Vía” y tras haber convertido un doblete en Paraná— tuvo su chance de cabeza luego de un centro de Federico López, pero su remate salió débil y murió en las manos del guardameta visitante.

Superado el primer cuarto de hora, Juventud monopolizó el dominio del juego. Sumó pases en la mitad de la cancha mientras Maidana y Facundo Maldonado buscaron meter el pase filtrado para De Hoyos o Agustín Benedetti.

El gol que abrió el marcador nació tras un corte de Patricio Pizarro en la mitad de la cancha ante un contrataque de Don Bosco. Maldonado buscó a De Hoyos y este, de primera y con un toque sutil, habilitó a un Benedetti que atraviesa un momento dulce: mano a mano ante el arquero, definió suave de zurda y colocó la pelota junto al palo izquierdo de Claro para marcar su octavo grito en igual cantidad de partidos disputados en la temporada.

Crédito: MR Fotografía.

El complemento fue todo del equipo local, a excepción de una gran intervención con los pies de Francisco Peralta ante un derechazo de Isaías Martínez dentro del área. Más allá del dominio y la diferencia de jerarquía, la visita comenzó a mostrar desatenciones y errores en el fondo que Juventud no perdonó.

Primero, tras un tiro de esquina ejecutado por Olano desde la izquierda, Tomás Verón apareció solo en el área chica para definir de derecha y poner el 2-0. Luego, a partir de un saque de arco de Peralta, De Hoyos y Benedetti quedaron dos contra uno; el primero, apenas pisó el área, sacó un remate cruzado a media altura para ampliar la ventaja. Finalmente, en otro córner desde la derecha, Verón volvió a ganar en las alturas y de cabeza estampó el 4-0.

Don Bosco encontró su premio consuelo en el tiempo adicionado tras buscar con insistencia el descuento. Llegó a través de la pelota parada y tras una falla en el cálculo de Peralta —quien hasta ese momento se mostraba muy seguro—: en un tiro de esquina, un jugador visitante la bajó en el segundo palo y Domínguez la empujó debajo del arco para sellar el 4-1 definitivo.

Crédito: MR Fotografía.

En cuartos de final, Juventud enfrentará al ganador del cruce entre Social Achirense y Comunicaciones de Mercedes. Ambos disputarán este domingo el partido de revancha con dos goles de ventaja a favor del conjunto de Colonia Las Achiras.

-Síntesis-

4/1

Juventud Unida: Francisco Peralta; Matías Labaroni, Dante Verón, Patricio Pizarro y federico López; Sergio Olano, Santiago Benítez, Facundo Maldonado y Luciano Maidana; Agustín Benedetti y Damián De Hoyos. DT: Daniel Waldner.

Don Bosco: Tobías Claro; Milton Retamar, William Pereyra, Ángel López y Mirko Ledesma; Matías Moya, Jeremías Bettini, Nicolás Godoy y Gustavo Caimer; Isaías Martínez y Mauricio Domínguez. DT: Diego Di Persia.

Gol en el primer tiempo: 36m. Agustín Benedetti (JU).

Goles en el segundo tiempo: 13m. Dante Verón (JU), Damián De Hoyos (JU), 23m. Dante Verón y 45m. Mauricio Domínguez (DB)

Cambios en el segundo tiempo: 10m. Isaías Schneider por Ledesma (DB), 22m. Agustín Solís por Benedetti y Jorge Rossi por De Hoyos (JU), 26m. José Moreyra por Caimer (JU), 29m. Alexis Reynoso por Maidana y Leandro González por Labaroni (JU), 34m. Juan Pablo Lazaneo por Retamar, Lisandro Pérez por Bettini y Marcio Allegrini por Martínez (DB) y Joaquín Acevedo por Pizarro (JU).

Árbitro: Nicolás Vergara (Concepción del Uruguay)

Estadio: La Vía (Juventud Unida)