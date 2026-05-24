Juventud Unida arrasa en el Torneo Apertura de Primera A “Eduardo Barbosa” y este domingo volvió a demostrar por qué es el gran candidato al título. Con goles de Sergio Olano, Agustín Solís y Laureano Doello, derrotó 3-0 a Sarmiento y mantuvo su puntaje perfecto tras ocho fechas disputadas.

Con este resultado, el equipo dirigido por Daniel Waldner no solo se afianza en lo más alto de la tabla, sino que además igualó la mejor racha de victorias en el inicio de un torneo oficial, registro que pertenecía a Juventud Urdinarrain desde 2015, con ocho festejos consecutivos. El dato fue aportado por el periodista e historiador Roberto Morales.

Justamente, Juventud Urdinarrain quedó como único escolta del líder tras imponerse también por 3-0 a Central Entrerriano en condición de local. Bruno Ramírez, en dos oportunidades, y Gastón Palacios marcaron los goles del conjunto de Urdinarrain.

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Por su parte, Independiente ratificó su gran presente y se consolidó en el tercer lugar de la tabla al vencer como visitante a Unión del Suburbio por 1-0 en el estadio “Mario Urriste”. El único tanto del encuentro lo convirtió Santiago Cabral.

Otro que festejó fue Camioneros, que consiguió su primera victoria y sumó sus primeros puntos en la temporada tras derrotar 1-0 a Defensores del Oeste en el estadio “Eduardo Barbosa”, con gol de Jesús Sánchez.

En el Estadio Municipal, La Vencedora superó 2-1 a Pueblo Nuevo. Alan Olano, quien comenzó el año jugando para el conjunto sabalero, e Ismael Dargain anotaron para el ganador, mientras que Jorge Palacios descontó para La Banda.

La octava fecha se completará este lunes, desde las 15.15, en el estadio “Raúl Impini”, donde Central Larroque recibirá a Deportivo Urdinarrain.

Posiciones

1° Juventud Unida 24

2°Juventud Urdinarrain 17

3°Independiente 15

4°Central Entrerriano 12

5°Central Larroque* 11

6°Pueblo Nuevo 10

7°La Vencedora 10

8°Uniónd del Suburbio 9

9°Deportivo Urdinarrain* 9

10° Sarmiento 7

11° Defensores del Oeste 4

12° Camioneros 3

*Juegan este lunes

Próxima fecha

Independiente vs. Juventud Unida

Defensores del Oeste vs. Juventud Urdinarrain

Pueblo Nuevo vs. Unión del Suburbio

Sarmiento vs. Central Larroque

Central Entrerriano vs. La Vencedora

Deportivo Urdinarrain vs. Camioneros