En su cuarta presentación en la temporada en el Torneo Regional Federal Amateur, Juventud Unida igualó en su visita a Parque Sur de Concepción del Uruguay 0-0 y dejó sus primeros puntos en el camino, tras haber sumado 9 de 9 en las primeras tres fechas.

El partido en el estadio ubicado en el conocido barrio Puerto Viejo de la Histórica se desarrolló con un clima inestable: un primer tiempo por momentos bajo una lluvia torrencial y un complemento con cielo despejado, aunque con fuertes vientos.

Juventud, que sigue sin recibir goles en contra, no pudo quebrar el buen trabajo defensivo que propuso el conjunto local para sumar los tres puntos, que les hubiesen garantizado la clasificación anticipada a octavos de final de la Región Litoral Sur.

De todas maneras, el Decano sigue como líder e invicto en la zona 3 con 10 unidades y el próximo fin de semana recibirá a Unión y Fraternidad de San Salvador, que marcha último y sin unidades. Un empate le asegurará la clasificación y un triunfo el primer puesto de la zona, de cara a los cruces de eliminación directa en busca del ascenso.

El equipo de Miguel Fullana salió a la cancha con César Horst en el arco; Nicolás Trejo, Matías Labaroni, Damián Zadel y Federico López en el fondo; Joaquín Acevedo, Aramis Serafini, Santiago Benítez y Sergio Olano en la zona de volante; Marcelo Olivera y el paraguayo Luis Felipe Rivarola en la delantera.

En el segundo tiempo ingresaron Iván Esquivel por Acevedo, Luciano Pizarro por Serafini, Jerónimo Ávalos por Zadel, Rodrigo Giménez por Benítez y Laureano Doello por Olivera.

TORNEO REGIONAL FEDERAL AMATEUR

Zona 3 – Regional Litoral Sur

1° Juventud Unida 10pts. 3pg. 1pe. 0pp. 4pj.

2° Parque Sur 7pts. 2pg. 1pe. 1pp 4pj.

3° Atlético Villa Elisa 6pts. 2pg. 0pe. 2pp. 4pj.

4° Unión y Fraternidad 0pts. 0pg. 0pe. 4pp. 4pj.

-Los dos primeros clasifican a los octavos de final de la Región Litoral Sur

Próxima fecha (penúltima)

Juventud Unida – Unión y Fraternidad.

Atlético Villa Elisa – Parque Sur.