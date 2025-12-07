Juventud Unida visitará hoy -desde las 19 horas y con arbitraje del paranaense Maximiano Durán- a Lanús, que hará de local en el estadio del club María Auxiliadora, allí en Concepción del Uruguay.

El cruce entre el Decano y el Granate quedó definido por el reordenamiento final de los cuatro clasificados tuvo la Región Litoral Sur de la Costa del Uruguay. Ambos terminaron primeros en sus respectivas zonas y sin derrotas, pero el equipo de Gualeguaychú con mejor coeficiente de puntos y, por eso, quedaron emparejados para enfrentarse en octavos de final. En tanto que, por la otra llave, se cruzarán Parque (segundo detrás de Juventud) y Defensores de Pronunciamiento (primero e invicto en su grupo).

Ya clasificado con anticipación y con el primer puesto asegurado desde la penúltima fecha, el deté decano Miguel Fullana le dio descanso a la mayoría de los titulares, en lo que fue victoria por 1-0 ante Atlético Villa Elisa, en el cierre de la fase de grupos.

La decisión del entrenador santafesino estuvo enfocada en la recuperación de aquellos jugadores que arrastraban molestias físicas o el trajín de partidos, dado que la mayoría se sumaron al equipo, al día siguiente de haber finalizado la participación con sus respectivos clubes en la temporada del Federal A.

En ese sentido, el marcador de punta derecho, Nicolás Trejo, se resintió de una vieja pubalgia hace dos semanas y es duda para el encuentro de esta tarde. En caso de confirmarse la baja, sería reemplazo por Jerónimo Ávalos o Gastón Palacios.

En definitiva, la alineación titular que dispondría Miguel Fullana sería con: César Horst en el arco; Trejo, Matías Labaroni, Damián Zadel y Federico López en defensa; Iván Esquivel, Facundo Britos, Santiago Benítez y Sergio Olano en el medio; Marcelo Olivera y Luis Felipe Rivarola como delanteros.