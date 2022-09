El Decano necesita un triunfo para poder mantener chances de seguir dando pelea por no descender. El partido irá a las 16 ante un entonado San Martín y será arbitrado por el salteño Gustavo Benítez.

Casi sin margen de error, luego de haber dejado pasar una buena chance para mantener chances de dar pelea en la zona de descenso, Juventud Unida irá por un triunfo más que necesario en Formosa, visitando desde las 16 a San Martín.

El equipo de Matías Minich no ha podido sumar los puntos que necesitaba para poder dar pelea palmo a palmo por no descender. Apenas un triunfo en casa ante Douglas Haig que no sirvió de nada con las dos derrotas consecutivas, la última de local y luego de estar ganando el partido.

Está claro que Juventud no atraviesa un buen momento, dependerá de la experiencia de los referentes para poder enderezar un rumbo complicado y, que ante la falta de respuestas futbolísticas, tampoco tuvo respuestas anímicas para poder dar vuelta la historia.

El panorama es complicado: Juventud tendrá que ganar esta tarde y esperar que no sumen Atlético Paraná y Unión de Sunchales, que pasaron a ser rivales directos, pero que cuando no sumaron puntos, el Decano perdió su partido y la diferencia siguió siendo la misma. Entonces con un triunfo, Juventud podrá meter un poco de presión, si no gana el panorama continuará siendo extremadamente complicado.

El equipo viajó el viernes a Formosa para afrontar el partido con algunas dudas en el equipo titular, tomando en cuenta la lesión de Gonzalo Saucedo y la molestia que presentaba el goleador Nicolás Heiz, por lo que habrá que esperar al momento de salir a cancha para conocer con qué once titular afrontará Juventud el partido.

Del lado de San Martín, viene de empatar de visitante contra Boca Unidos y se mantiene cuarto en las posiciones, dentro de la zona de clasificación y algo alejado de la pelea de los dos puesto de arriba, redondeando por el momento un torneo más que aceptable.