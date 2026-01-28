Juventud Unida analiza iniciar acciones legales contra el club Nacional de Paraguay por la venta de Juan Fernando Alfaro a Olimpia, futbolista del cual posee el 50% de los derechos económicos.

En ese sentido, desde la entidad de Alsina 60 le aseguraron a Ahora ElDía que Nacional vendió el 70% del pase del gualeguaychuense a un precio que consideran “muy bajo”, y remarcaron que a Juventud le corresponde el 50% del monto total pactado en la transferencia.

Desde el club de Gualeguaychú consideran insuficiente la cifra acordada y entienden que pudo haber existido una maniobra fraudulenta por parte de Nacional. Según argumentó la institución “tricolor”, el bajo valor de la operación se debió a que Alfaro no quería renovar su contrato y existía el riesgo de que se marchara libre del conjunto guaraní.

Sin embargo, en Juventud descreen de esa versión y ya se encuentran asesorándose legalmente para avanzar por la vía judicial, con el objetivo de percibir el monto que consideran justo por poseer el 50% de los derechos económicos del futbolista.

Además, el club de Gualeguaychú también debe percibir el cobro del 5% correspondiente al mecanismo de solidaridad, por haber sido una de las instituciones en las que Alfaro jugó antes de cumplir los 23 años.