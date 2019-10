Juventud no ligó nada y perdió en la última pelota contra Boca Unidos

Salió firme Juventud, parado en campo adversario y sorprendiendo con la velocidad de Bandiera. A los 4, tras una falta sobre el delantero rosarino, Franco Lonardi mandó un gran centro pasado para la entrada de Juan Fernando Alfaro, que por el segundo palo le ganó a todos para abrir el marcador en la primera jugada clara.

Sin embargo, casi que no se pudo acomodar Juventud en ventaja. Dos minutos después, una falta sobre Medina, el centro pasado del volante lo bajó Ricardone en el segundo palo y el goleador Cristian Núñez de atropellada y en posición dudosa la empujó para poner las cosas como al principio.

Con el partido de nuevo igualado, Juventud volvió a buscar por los costados y tuvo el segundo, tras un gran centro de Trejo para Bandiera, que llegó apareado por un defensor y no pudo definir bien en inmejorable posición. Del otro lado también lo tuvo Boca Unidos, luego de una pelota que perdió Juventud, por izquierda fue Sánchez Paredes quien buscó al goleador Núñez, que enganchó y sacó un derechazo fuerte que encontró una gran respuesta de Horst.

El partido fue abierto, los dos buscaron el arco de enfrente. Boca Unidos tuvo más la pelota por la necesidad de hacerlo ante su gente y Juventud con criterio cada vez que tuvo la pelota, pasó rápido la transición de defensa a ataque, con un gran partido de los mellizos Alfaro, que le dieron oxígeno al juego del Decano. A los 22 llegó de contragolpe Juventud, con una pelota que manejaron entre Juan Luis Alfaro y Bandiera por derecha, derivó en Juanfer Alfaro que metió un derechazo que se le movió en el camino al arquero Palacios que la terminó sacando a un costado con esfuerzo. Enseguida, el que se vino en ofensiva fue Trejo por derecha, combinó con Bandiera que del otro lado se fabricó el espacio y metió un derechazo bajo que exigió al arquero local y en el rebote la sacó de la línea Huth cuando apretaba Lonardi.

El partido perdió ritmo, los locales tuvieron más la pelota y siempre quisieron llegar sobre el área de Juventud. A los 40 Fabro picó adelantado y definió bien ante la salida de Horst, pero el árbitro Rivero anuló la acción por posición adelantada del delantero local, que fue uno de los puntos altos en el rendimiento del equipo.

En el segundo tiempo Juventud salió parado en campo rival y tuvo en Lonardi y los dos hermanos Alfaro a buenas armas para buscar sorprender a la defensa de Boca Unidos, que se mostró algo insegura, especialmente cuando Juventud llegó abierto por los costados.

Pasando los 10 minutos creció en el juego el local, que a los 13 tuvo una buena chance tras un corner que mandó Medina, la peinaron en el área, Horst no la pudo controlar y apareció Facundo Vega para salvar la caída del arco del Decano cuando atropellaban Núñez y Baroni.

Juventud metió cambios, uno obligado por la lesión del Flaco Zadel, ingresando Gonzalo Rodríguez y pasando Sánchez a la zaga central y más tarde, Fullana mandó a cancha a Sacha Vela por un laborioso Pablo Alza, buscando mayor frescura en ofensiva. El partido cayó en su ritmo, Boca Unidos tuvo la pelota pero no generó peligro sobre el fondo de Juventud, que de contragolpe buscó sorprender y sobre los 31 casi mete el segundo, luego de una pelota que manejaron Lonardi y Bandiera, quien mandó un centro para la entrada de Vela, apareciendo Baroni para madrugar al larroquense y mandarla al corner.

Sin embargo, de nuevo los locales tomaron protagonismo, con Mijone y Medina abiertos por los costados, tratando de buscar a Núñez como referencia de ataque. A los 35 de una corrida de Mijone, llegó Morales por detrás y el centro lo anticipó Sánchez para mandarla al corner.

En el tramo final del partido se lo perdió Lonardi, en una avivada de Gonzalo Rodríguez para sacar un tiro libre rápido y dejar mano a mano al 9 que elevó su remate cuando achicaba el arquero. Enseguida los locales se quedaron con uno menos por la expulsión de Gabriel Morales que le pegó un fuerte patadón a Vela y enseguida el árbitro obvió un claro golpe sin pelota del defensor Huth sobre Lonardi que hubiera representado penal y roja para el zaguero.

Hasta que en la última pelota, ya con tiempo adicionado, Boca Unidos fue a buscar un corner desde la izquierda, la peinaron en el primer palo y dentro del área apareció el zaguero Rolando Ricardone para empujarla y poner el triunfo de los locales cuando no quedaba más tiempo para nada.

Juventud se quedó con las manos vacías en la última pelota, paradójicamente jugando un partido muy superior al del sábado pasado en La Vía. Lo cierto es que con uno menos y en dos pelotas paradas, Juventud se volvió de Corrientes masticando bronca por una derrota que no mereció.

Será tiempo de seguir trabajando y, con poco margen para el error, esperar por Chaco For Ever el domingo 3 de noviembre para tratar de volver a ganar y no mirar de lleno los puestos de abajo.