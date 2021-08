Juventud no pudo con Chaco For Ever y terminó valorando el punto que consiguió

El antecedente inmediato entre ambos era una goleada 5-0 de Chaco For Ever en la primera rueda que lógicamente obligaba a tomar recaudos, por eso Juventud planteó el partido en la mitad de la cancha, tratando de ganar la tenencia de pelota y aprovechar a los delanteros para lastimar a los chaqueños.

De entrada avisó Chaco For Ever, que se paró en cancha de Juventud y generó peligro con las subidas de Jofré por derecha y la claridad para jugar de Matías Ibarra. A los 2 minutos se lo perdió Romero que terminó definiendo mordido tras una pelota que ganó Jofré dentro del área del Decano y un par de minutos más tarde, se volvieron a juntar Ibarra con Jofré por derecha y este último terminó tocando corto a las manos de De León.

Juventud tuvo la suya sobre los 7 minutos, luego de una pelota que peinó Renzo Reynaga para el pique de Francisco Pereyra, que llegó apareado por el zaguero Valdez, rematando de zurda afuera, en lo que fue lo último de Cachete en el partido, porque quedó golpeado tras impactar contra el zaguero chaqueño, dejando la cancha muy dolorido para que ingrese Valentín Corbalán.

juve - for ever-3.jpeg

El partido fue cayendo en pozo, porque Chaco For Ever no tuvo la misma intensidad de los primeros minutos y Juventud fue ganando firmeza, se afianzó en el medio y de a poco fue adelantando sus líneas y alcanzó a buscar a Reynaga y Fiorotto en ofensiva. Crecieron Saucedo y Shell Grané en la recuperación, por izquierda Corbalán quiso correr un par de veces, en una le sancionaron un absurdo fuera de juego cunado el juvenil volante picó al menos tres metros habilitado.

Con el coraje de Reynaga, quien aún jugando lejos del área rival, se las ingenió para sacar faltas y para complicar al fondo de For Ever, aunque la ofensiva de Juventud quedó demasiado descolgada, alejados del arco visitante y sin complicarle demasiado la vida al arquero Canuto que fue un espectador de lujo al cabo de los 45 iniciales.

En el segundo tiempo Juventud salió parado en cancha rival y tuvo un par de burnas chances, juntando a Juanfer Alfaro con Fiorotto y Reynaga, además de las subidas de Shell Grané por derecha. Precisamente, de una buena pelota que Reynaga pivoteó para Shell Grané, el volante sacó un fuerte derechazo al primer palo que encontró una buena respuesta del arquero Canuto para mandarla al corner.

juve - for ever-2.jpeg

En la réplica el que llegó fue For Ever, con una pelota que le quedó al delantero Romero quien exigió a De León con un derechazo que el arquero del Juve sacó al corner con las dos manos. De a poco fue creciendo la visita, entró Enzo Bruno para hacerse dueño de la pelota y sobre los 23 tuvo dos chances clarísimas en la misma jugada, primero con una pelota que le llegó a Elorriaga lanzado el ataque, el lateral la mandó al medio y Romero no pudo contra De León, en el rebote le quedó a Triverio que le dio con derecha y De León se jugó la ropa abajo para salvar su arco.

El tiempo fue pasando, los visitantes intentaron algo más, tuvieron una clara sobre los 40 con un disparo de Acosta que pasó cerca del ángulo y enseguida Juventud, ya con Curuchet y Martín en cancha, casi sorprende con un centro de Juan Luis Alfaro que se cerró y el arquero Canuto mandó con esfuerzo al corner. Un rato después, Juan Martín tuvo para rematar una pelota que cayó dentro del área y terminó pegando en un defensor antes de irse al corner.

En los minutos finales el partido se abrió, Chaco For Ever fue a buscar pero chocó contra una firme defensa de Juventud, que con Trejo y Brienzo sólidos rechazó casi todo lo que cayó dentro del área. Un tiro libre de Enzo Bruno pasó al lado del ángulo en la más clara de los visitantes, mientras que del otro lado, el árbitro Sosa y sus impresentables líneas se arreglaron para sancionarle posición adelantada a los delanteros de Juventud cada vez que intentaron alguna acción en ofensiva.

FICHA

Juventud Unida 0

L. De León; J. L. Alfaro, N. Trejo, L. Brienzo, I. Abraham; J. F. Alfaro, G. Saucedo, I. Shell Grané, F. Pereyra; R. Reynaga y E. Fiorotto. DT: Norberto Acosta

Chaco For Ever 0

I. Canuto; M. Fissore, J. Valdez, Y. Marín, F. Elorriaga; G. Alarcón, G. Triverio; J. Jofré, M. Ibarra, L. Allende y M. Romero. DT: Daniel Cravero

Cancha: Juventud Unida

Goles: No hubo

Cambios: V. Corbalán x F. Pereyra, B. Parada x E. Fiorotto, J. Martín x R. Reynaga, C. Curuchet x G. Saucedo (JU); E. Bruno x L. Allende, R. Acosta x M. Ibarra, L. Leguizamón x G. Triverio (ChFE)

Árbitro: Jorge Nelson Sosa (Corrientes).