Juventud no pudo con Cipolletti que terminó pasando de ronda

Juventud salió a plantear el juego en la mitad de cancha, con el despliegue de los Mellizos Alfaro y Saucedo, en tanto que Pereyra fue en enlace con los delanteros, que rotaron por el frente de ataque buscando complicar. Cipolletti asumió el protagonismo, con Trecco y Pettinerolli adueñándose de la pelota para buscar al goleador Zárate que buscó meterse entre los centrales del Decano.

Juventud tuvo un primer aviso con una pelota que ganó Reynaga sobre Berra, el delantero combinó con Cachete Pereyra que entró por izquierda y su derechazo pasó cerca del primer palo del arquero Crespo, mientas que la respuesta de los locales fue con un centro de Trecco desde la derecha que no conectó Zárate y por el segundo palo Amarfil remató afuera.

Los locales tuvieron la pelota y buscaron el área de Juventud, pero no tuvieron precisión para buscar a Zárate, que se ofreció como referencia dentro del área. Hubo avisos, un centro de Magnago pasado no alcanzó a ser bien conectado por Zárate y un disparo de Trecco pasó lejos del arco de Juventud.

cipo-juve-2.jpeg

El Decano tuvo su chance a los 28, aprovechando que se había lesionado el lateral Wagner, Reynaga se recostó por ese sector, armó una buena jugada y cuando le salió el arquero Crespo definió cerca de un palo en una chance clarísima para Juventud. Un rato más tarde, Juanfer Alfaro combinó con Rodrigo Giménez que apareció sorpresivamente por derecha, cuando se mandó al área lo cruzó Berra y el árbitro Fernando Marcos entendió que no hubo infracción sobre el lateral del Decano.

En el arranque del complemento los locales salieron decididos a buscar el resultado y a los 4 minutos tuvieron una chance clara. El recién ingresado Taborda ganó en el área y con un cabezazo exigió a De León, que metió un salvador manotazo y la pelota dio en el travesaño y terminaron salvando desde el fondo de Juventud, que respondió con una pelota que ganó Pereyra y puso a correr a Juanfer Alfaro, que ingresando al área se olvidó el balón y terminó rechazando Berra.

De a poco Cipolletti fue adueñándose de las acciones, el ingreso de Taborda le dio mayor presencia ofensiva y a los 16, el delantero quedó mano a mano ante De León tras un gran pase de árate, pero nuevamente apareció De León y de nuevo el travesaño fue aliado del Decano cuando parecía que caía el primero de los locales.

Hasta que a los 22 llegó la apertura del marcador para los locales, tras una gran jugada de Juan Pablo Zárate por derecha, el centro no lo alcanzó a conectar Pettinarolli y por el medio del área ingresó Taborda, que se había perdido dos y en el tercero no falló, tocó al gol y abrió la cuenta para Cipolletti.

ipo-juve-3.jpeg

Obligado Juventud fue a buscar, Acosta mandó a Vargas y Curuchet a cancha para tratar de llegar por los costados. A los 34 lo tuvo Reynaga tras un buen toque de Juanfer Alfaro pero el capitán Berra apareció justo para mandarla al corner. Un par de minutos más tarde, con Juventud lanzado en ataque, apareció el Tata Curuchet con una gran jugada por derecha, el volante metió un fuerte zurdazo que el arquero Facundo Crespo mandó al corner con esfuerzo.

En los minutos finales Juventud fue a buscar con todo, dejó espacios que Cipolletti no supo aprovechar para aumentar la diferencia. El Decano terminó dejando todo pero sin poder contar con una chance clara al menos para poder empatarlo y perdió contra un equipo que acertó en el momento justo para quedarse con la eliminatoria.

Más allá de la bronca y la desazón de haber quedado en el camino, el balance para Juventud necesariamente tiene que tener aspectos positivos. Tras un pésimo arranque lleno de dudas y con alguna intención dirigencial de cambiar el cuerpo técnico, el equipo apareció, Acosta encontró las respuestas y Juventud tuvo una segunda parte de torneo muy buena, consiguiendo meterse en la zona de clasificación y avanzando a los playoffs.

La continuidad del entrenador y su grupo de trabajo, apostar por muchos de los jugadores que formaron parte del equipo para continuar el proceso, será fundamental para poder seguir creyendo en que se puede volver.

FICHA

Cipolletti 1

F. Crespo; B. Magnago, E. Hernández, M. Berra, L. Warner; F. Amarfil, L. Mellado, B. Meza, F. Pettinerolli; N. Trecco y J. P. Zárate. DT: Gustavo Raggio

Juventud Unida 0

L. De León; R. Giménez, N. Trejo, L. Brienzo, I. Abraham; J. L. Alfaro, G. Saucedo, J. F. Alfaro, P. Pereyra; R. Reynaga y E. Fiorotto. DT: Norberto Acosta

Estadio: Visera de Cemento

Goles: 22’ Cristian Taborda (C.)

Cambios: M. Carrera x L. Wagner, C. Taborda x F. Amarfil, F. Jara x F. Pettinerolli, M. López x N. Trecco (C.); G. Saliadarre x R. Giménez, H. Vargas x J. L. Alfaro, C. Curuchet x F. Pereyra, J. Martín x L. Brienzo (JU).

Árbitro: Fernando Marcos (Bahía Blanca)