No fue el esperado el comienzo de playoff de Juventud Unida, que no pudo sobreponerse a un flojo partido en líneas generales y a la lesión en un tobillo de Matías Novello, que pese a volver al partido no lo hizo en plenitud y el equipo lo sintió.

El primer cuarto del encuentro fue lo mejor del partido, con dos equipos buscando desnivelar a fuerza de su poderío ofensivo, ya que las defensas casi que brillaron por su ausencia. Juventud buscó romper la defensa de Zaninetti con cortes directos al canasto y descargas para Novello, que de entrada mostró su jerarquía anotando 9 puntos en el cuarto inicial. Fue interesante lo del misionero Pryzcszuk y también Manuel Lado aportó lo suyo, mientras que del otro lado, el goleo de Guelache y Portillo fueron los que sostuvieron a Zaninetti en el juego, sumado al trabajo de Facundo Mendoza en la zona interior.

Tras un cuarto inicial equilibrado y que terminó igualado en 21, ya el partido no fue el mismo en cuanto a la prestación de uno y otro. Juventud dependió demasiado de lo que pudieran hacer Lado y Novello, que en un corte al canasto pisó mal con su pie izquierdo y sintió un fuerte dolor que lo obligó a dejar la cancha. Sin su principal carta de gol, un buen pasaje de Abel Pascual con 8 puntos seguidos sostuvo a los locales en partido, aunque ya contra un rival más sólido, que con Richard y Díaz encontró claridad en la condición y con buenos pasajes de Hansen y Delacroix, para mantener la paridad y con una bomba de Hansen sacar ventaja de 3 puntos (41-38) al cabo del primer tiempo.

El tercer cuarto fue flojo, Juventud se la jugó con Novello en cancha pero claramente el pivot no estaba en su plenitud física. Así y todo se las ingenió para sacar faltas y visitar seguido la línea, aunque no tuvo compañía para poder sostener al equipo arriba. Zaninetti acomodó su defensa, dobló a Novello y dejó que los tiradores de Juventud literalmente abollaran el aro. Del otro lado, con Guelache y Portillo intensos en ofensiva y con la sapiencia de Richard para conducir, los Amarillos fueron tomando el control del juego y entraron al cuarto final con ventaja 53-49.

Los problemas de Juventud se evidenciaron en el inicio del cuarto final. Los de Balbis pasaron 5 minutos sin convertir y del otro lado, lejos de la brillantez pero con Portillo y Díaz anotando puntos importantes, Zaninetti se despegó y tomó máxima de 11 puntos (61-50). La reacción del Decano fue siempre de la mano de Novello, con Lado cargado de faltas y Pascual empujando pero errando mucho, los locales extrañaron al misionero Pryzcszuk y corrieron de atrás. Tuvieron oportunidades pero no pudieron convertir en situaciones claras bajo la canasta y Zaninetti, con Portillo apareciendo en el momento justo y con el oficio de Richard para cerrarlo desde la línea, se llevó un triunfo gigante que lo deja a tiro de la clasificación y a Juventud obligado a revertir la situación el viernes en Concepción para forzar un tercer juego.

FICHA

Juventud Unida 60

M. Lado 15, M. Tommasi 0, G. Pryzcszuk 7, M. Novello 24, G. Brussa 0 (FI) J. Bentancourt 1, A. Pascual 12, P. Más 1. Entrenador: Jorge Balbis

Zaninetti 69

S. Díaz 8, G. MEriano 3, M. Portillo 16, G. Guelache 12, I. Fellay 6 (FI) N. Hansen 4, A. Richard 7, F. Mendoza 6, J. Delacroix 5. Entrenador: Mario Zaffaroni

Estadio: Lucio Martínez Garbino

Parciales: 21-21; 38-41; 49-53

Árbitros: E. Corradini, C. Cáceres, A. Romero