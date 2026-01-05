Juventud Unida cayó 2-0 ante Defensores de Pronunciamiento en el estadio “Delio Cardozo” y ahora deberá revertir la serie como local para seguir en carrera el Torneo Federal Regional Amateur.

El conjunto albiceleste, que llegaba invicto y sin goles en contra, fue sorprendido por el Depro, que marcó la diferencia en los primeros 20 minutos del partido. A los 12’, Diego Allende abrió el marcador tras un rebote en el travesaño y, a los 18’, Damián Baltoré amplió la ventaja luego de un remate que dio en el palo.

En ambas jugadas fue determinante Julián Viollaz, la figura del encuentro. La revancha se disputará el próximo domingo en Gualeguaychú, donde Juventud buscará cambiar la historia y avanzar a las semifinales en su sueño por concretar el ascenso al Torneo Federal A.

-Síntesis-

2/0

Defensores de Pronunciamiento

1-Ramiro Baró

2-Damián Sánchez

3-Maximiliano Villagrán

4-Yair Gurnel

5-Emanuel Piñón

6-Nicolás Gómez

7-Damián Baltoré

8-Diego Allende

9-Julián Viollaz

10-Lautaro Altamirano

11-Nicolás Germanier

DT: Hernán Orcellet

Juventud Unida

1-César Horst

2-Matías Labaroni

3-Federico López

4-Nicolás Trejo

5-Facundo Britos

6-Damián Zadel

7-Santiago Benítez

8-Iván Esquivel

9-Maximiliano Solari

10-Sergio Olano

11-Marcelo Olivera

DT: Miguel Fullana

Goles en el primer tiempo: 12m. Allende (DP) y 18m. Baltoré (DP).

Cambios en el segundo tiempo: 16m. Luciano Pizarro por Benítez y Joaquín Acevedo por Esquivel (JU), 25m. Agustín Benedetti por Solari y Gastón Palacios por Olano (JU), 29m. Agustín Solís por Germanier y Agustín Guiffrey por Allende (DP), 34m. Juan Carlos Ardetti por Piñón (DP), 42m. Juan Pablo Orcellet por Baltoré y Sebastián Cabrera por Viollaz (DP).

Amonestados: Lautaro Altamirano (DP), Britos (JU), Zadel (JU).

Expulsados: Daniel Wagner (Asistente, JU)

Árbitro: José Darío Sandoval (Concordia)

Estadio: Delio Esteban Cardozo (Pronunciamiento)

Fotos: MR Fotografía - Mauricio Ríos