Juventud perdió en San Francisco y quedó sin posibilidades

Juventud salió a jugar con el tradicional esquema 4-4-2, algo retraso y cediendo la pelota a su rival, pero buscando aprovechar la velocidad de Lonardi y Larrea a las espaldas de los defensores locales.

El local, con el buen juego de López Macri por derecha se mostró incisivo pero no generó demasiado peligro. Apenas un desborde del Pelado número 7 que mandó un centro que no pudo conectar Gaviglio y un remate mordido del centrodelantero que controló seguro Horst, fueron los avances del equipo local.

Juventud, cuando pudo llegar avisó con un remate de Lonardi sin dirección, hasta que a los 37, Trejo fue a buscar una segunda pelota tras un centro, López Macri lo cruzó en su intento por rechazar y el árbitro González marcó penal ante las protestas de los locales. Franco Lonardi con un derechazo fuerte a un palo puso la apertura del marcador con Juventud arriba casi sin proponérselo en el tramo final de la etapa inicial.

juventud-3.jpg

Pero cuando parecía que el Decano controlaba las acciones, en dos jugadas seguidas Sportivo Belgrano lo dio vuelta. Primero lo empató sobre los 45, tras un taco de Gaviglio que empalmó de primera Martín Argüello con un derechazo que se metió abajo junto a un palo de Horst.

Enseguida, Juventud perdió la pelota, López Macri volvió a ganar por derecha y mandó un buen centro para la entrada franca de Alan Bert, que le pegó de primera y la clavó en un ángulo lejos del alcance de Horst, para poner arriba a los Verdes en un par de minutos cuando se fueron al descanso.

En la vuelta al juego Juventud se adelantó, sumó gente en ofensiva y tuvo el empate con un buen disparo de Pereyra que el arquero Quinteros manoteó con esfuerzo abajo. Hasta que sobre los 14, Ignacio Abraham mandó un muy buen centro al corazón del área donde ganó el Flaco Zadel, con un inapelable cabezazo que venció la resistencia del arquero local y puso las cosas 2 a 2, resultado que volvía a darle vida al Juve.

Lo mejor del Decano fueron los diez minutos siguientes al empate, tuvo la pelota, se mantuvo adelantado y tuvo el tercero con un derechazo cruzado de Larrea que pasó cerca del palo de Quinteros. Los locales no tenían el mismo desnivel del primer tiempo, López Macri no generó tanto peligro y los cambios parecía que no daban resultado.

Sin embargo primero un cabezazo de Campozzano que pasó cerca y a los 35, un centro idéntico de Alderete encontró el cabezazo de Enzo Avaro que entró al lado de un palo ante la pasividad del fondo de Juventud, para volver a adelantar a Sportivo Belgrano cuando quedaba poco por jugar.

Juventud lo fue a buscar con más ganas que claridad, a los 44 Saucedo mandó un pelotazo largo que encontró una salida en falso del arquero y por atrás de todos Juan Luis Alfaro alcanzó a conectar pero en frentazo pasó al lado del travesaño.

A Juventud no le alcanzó para sumar pese a jugar un partido aceptable, pagó caro sus distracciones defensivas y quedó sin chances de pelear por la clasificación antes de jugar la última fecha el domingo que viene ante Boca Unidos de Corrientes.

FICHA

Sportivo Belgrano 3

M. Quinteros; E. Urquiza, T: Rossi, M. Orué, J. M. Gómez; A. Alderete, M. Argüello; N. López Macri, A. Bert, R. Strada y E. Gaviglio. DT: Bruno Martelotto

Juventud Unida 2

C. Horst; N. Trejo, E. Amarillo, D. Zadel, I. Abraham; L. Larrea, G. Saucedo, J. F. Alfaro, F. Pereyra; F. Lonardi y B. Parada. DT: Norberto Acosta

Cancha: Oscar Boero

Árbitro: Guillermo González (Resistencia)

Goles: 37’ PT F. Lonardi (JU); 45’ PT M. Argüello (SB); 47’ PT A. Bert (SB); 14’ ST D. Zadel (JU); 36’ ST E. Avaro (SB)

Cambios: C. Campozzano x E. Gaviglio, E. Avaro x A. Bert; B. Camissasa x J. M. Gómez (SB) E. Fiorotto x B. Parada; J. L. Alfaro x F. Lonardi, N. Suárez x F. Pereyra (JU).