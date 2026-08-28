Juventud Unida vuelve a apostar fuerte en el Torneo Regional Federal Amateur. Para su cuarta participación en la categoría, el equipo albiceleste incorporó jugadores con experiencia en categorías superiores, entre ellos futbolistas con pasado en el Federal A y la Primera Nacional.

A través de sus redes sociales, la institución presentó a la mayoría de sus incorporaciones y detalló la posición, edad y procedencia de cada uno.

Patricio Pizarro: defensor central y lateral derecho de 26 años. Se formó en las inferiores de Huracán, donde llegó a debutar en Primera División, y luego tuvo un paso por Almirante Brown en la Primera Nacional.

Brian De Freitas: defensor y mediocampista de 20 años. Realizó todo su proceso formativo en las divisiones inferiores de River Plate hasta llegar a la Reserva.

Mauricio Camargo: lateral izquierdo de 24 años, formado en las inferiores de River Plate. Su último club fue Ituzaingó.

Facundo Maldonado: mediocentro de 24 años, con recorrido en el ascenso y paso por Gimnasia y Esgrima de Jujuy en la Primera Nacional.

Tomás López: defensor central de 29 años, con trayectoria en la Primera Nacional, donde vistió las camisetas de Quilmes y Gimnasia de Jujuy. Llega procedente de Deportivo Baigorrita.

Julián Viollaz: delantero centro de 24 años. Debutó en Primera División con Barracas Central y también pasó por Argentino de Merlo y Colegiales. Su último club fue Defensores de Pronunciamiento.

Joaquín Acevedo: mediocentro ofensivo de 25 años, formado en Boca Unidos y con paso por San Martín de San Juan. Además, ya vistió la camiseta de Juventud Unida en el último Regional Amateur. Llega procedente de Defensores de Vilelas.

Dos arqueros y una llegada que todavía no fue anunciada

Además de los nombres que fueron presentados oficialmente, Ahora ElDía pudo saber que en las últimas horas Juventud Unida acordó la llegada de dos arqueros.

Uno de ellos ya se incorporó esta semana, mientras que el segundo se sumaría en las próximas horas. Su nombre todavía no trascendió y, según pudo conocer este medio, se trataría de un futbolista extranjero.

El arquero que ya se sumó es Franco Lopresti, de 25 años, quien cuenta con pasos por Deportivo Español y Deportivo Merlo en el ascenso metropolitano.

Lopresti fue noticia hace dos años cuando, defendiendo la camiseta de Deportivo Merlo en un partido de Reserva ante Excursionistas, convirtió un gol de cabeza en la última jugada y le dio el empate 3-3 a su equipo como visitante.

Con estas incorporaciones, Juventud Unida ultima detalles para afrontar una nueva participación en el Regional Amateur. El primer desafío será este domingo, cuando reciba desde las 16 a Social Achirense, en el inicio de su camino en busca de uno de los cuatro ascensos al Torneo Federal A.