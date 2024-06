Juventud Unida se despidió en instancias de octavos de final del Torneo Nacional “Copa de Oro” de fútbol de salón, que se celebra en la ciudad de Formosa.

El Decano estuvo dos veces al frente del marcador, pero sufrió el empate a falta de 1:20 para el final, luego recibió tres goles en la prórroga y perdió 5-2, más allá que la holgada diferencia en el resultado se dio producto del riesgo que tomó el equipo de Gualeguaychú en su afán por buscar el empate y apostó al ataque cinco vs cuatro (con el arquero Facundo Molina más adelantado).

Juventud se puso en ventaja promediando el primer tiempo con un lindo zurdazo abajo y esquinado de Axel López. El local, que tuvo que trabajar mucho para vulnerar el buen planteo defensivo de los gualeguaychuenses, encontró el empate casi sobre el final del primer tiempo.

En la segunda mitad, el conjunto albiceleste se puso nuevamente en ventaja en el ecuador del complemento a través de un potente penal ejecutado por Brian Martínez. Pero lamentablemente, a falta de 1:20 para el final, Sector R se encontró con el empate y estiró la definición al tiempo suplementario.

Allí, el equipo formoseño, que había terminado primero de su zona en la fase de grupos, estuvo más lúcido y destrabó la paridad en el marcador. Con el encuentro 2-3, el entrenador decano Pablo Montefinale apostó al arquero jugador con el ingreso de Facundo Molina por Lucas Polchi, para el ataque cinco vs cuatro.

Sin embargo, Sector R cerró bien los espacios y terminó de sentenciar el encuentro con dos contraataques letales.

Juventud Unida así cerró su segunda participación en un Torneo Nacional Copa de Oro, repitiendo la actuación de hace dos años en Misiones, donde también había arribado a instancias de octavos de final.

El otro representante que tuvo Gualeguaychú en la actual edición fue Sirio Libanés, vigente campeón entrerriano, quien no pudo superar la fase de grupos.