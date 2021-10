Juventud quiere sellar la clasificación ante Defensores de Ramallo

Está en juego ni más ni menos que la clasificación a la próxima instancia. Si Juventud gana, automáticamente se mete en la siguiente ronda, mientras que si no lo hace deberá esperar hasta la última fecha. Por su parte, al visitante con el punto le alcanza para finiquitar su clasificación.

Ante tal desafío, Acosta ajustará una serie de detalles y meterá un par de cambios. Puntualmente, se anuncia la vuelta al equipo titular del experimentado Gonzalo Saucedo para ordenar la mitad de la cancha, zona en la que sufrió mucho su ausencia el Decano ante Depro. Además, Renzo Reynaga volverá a ser de la partida en lugar de Brian Parada.

En definitiva, la formación del equipo de nuestra ciudad sería con Lucas De León; Nicolás Trejo, Guillermo Saliadarre, Lautaro Brienzo e Ignacio Abraham; Juan Luis Alfaro, Gonzalo Saucedo, Juan Fernando Alfaro y Francisco Pereyra; Renzo Reynaga y Exequiel Fiorotto.

Seguí el partido en vivo por el Facebook Live de ElDía de Gualeguaychú o www.RadioCeroFM.com (FM 104.1)

Por su parte, Defensores viene de ganar en Ramallo un partido clave ante Boca Unidos por 1 a 0, y podría repetir los mismos 11. Es decir, que formaría con Nicolás Dormisch; Ignacio Artola, Juan Cruz Aguilar, Genaro Cepeda; Lionel Monzón, Hernán Ruben, José Gómez, Enzo Martínez; Fausto Campiotti, Germán Cervera y Franco Coronel.

Ganó Sportivo Las Parejas

En el adelantado de la fecha el “Lobo Parejense” se impuso a Crucero del Norte por 3 a 1. Daniel Salvatierra en dos oportunidades y Santiago Gutiérrez los goles de los santafesinos; Pablo Stupiski el de Misiones.

El resto de la fecha

La jornada de domingo comienza con el partido entre Douglas Haig y Central Norte de Salta que dará inicio a las 11 de la mañana con el contralor de Bruno Amiconi.

A las 16, arbitraje de Ariel Montero, Boca Unidos cotejará con Unión de Sunchales. Mismo horario para el cotejo entre Sarmiento de Resistencia y Sportivo Belgrano de Francisco que tendrá como juez a Nelson Sosa. Estos dos encuentros, son a los que le prestará principal atención Juventud para ver si puede clasificar igualmente en caso de no ganar.

Por otra parte, en Salta Gimnasia y Tiro recibe a Defensores de Pronunciamiento en partido que dará inicio a las 16.30, con el arbitraje del tucumano Mauricio Martín.

A las 19, en el estadio Núñez, un alicaído y ya eliminado Gimnasia de Concepción del Uruguay jugará con Chaco For Ever. El partido será dirigido por Marcos Fernando.

Tiempo de Definiciones

El Federal A 2021 ingresa en la recta final y comienzan a definirse los primeros finalistas y los clasificados a las instancias de Play Off. En esta Fecha 29 (penúltima) del Federal A, Racing (C) puede asegurarse ser el otro finalista del torneo, siempre y cuando Defensores de Pronunciamiento derrote a Gimnasia y Tiro; mientras que Deportivo Madryn ya espera en la gran final por el primer ascenso. Defensores de Villa Ramallo, Independiente de Chivilcoy, Juventud Unida, Juventud Universitario, Olimpo de Bahía Blanca y Sportivo Desamparados tienen la posibilidad de asegurarse su lugar en los Play Off por el segundo ascenso. Además Boca Unidos, Ciudad de Bolívar, Ferro de Pico, Sansisena, Sarmiento, Unión del Sunchales y Villa Mitre corren riesgo de eliminación, mientras que Gimnasia y Tiro corre riesgo de no ser primero en el grupo señala el sitio Ascenso del Interior.

Tabla de Posiciones – Zona B

Racing de Córdoba 54

Gimnasia y Tiro 51

Central Norte de Salta 45

Sportivo Las Parejas 41

Defensores de Pronunciamiento 38

Defensores de Ramallo 35

Juventud Unida 34

Unión de Sunchales 30

Sarmiento de Resistencia 30

Boca Unidos 29

Gimnasia de Concepción del Uruguay 26

Sportivo Belgrano 26

Douglas Haig 26

Crucero del Norte21