El encuentro se disputará desde las 20 en el estadio “La Vía” y contará con el arbitraje del cordobés Lucas Rodríguez. Para el equipo dirigido por Miguel Fullana será una oportunidad clave para intentar sacar ventaja en casa, teniendo en cuenta que, por primera vez en la temporada, definirá una serie en condición de visitante.

El Decano llega a esta instancia luego de una serie polémica frente a Defensores de Pronunciamiento, que se resolvió entre semana en el Tribunal de Disciplina del Consejo Federal de la AFA. El pasado domingo, en Gualeguaychú, el partido fue suspendido cuando el local ganaba 2-0, tras la agresión de dos jugadores visitantes al árbitro Maximiliano Durán. Con ese resultado, el global había quedado 2-2, pero finalmente el ente disciplinario sancionó a Depro con la eliminación y le dio la clasificación a Juventud.

De esta manera, el equipo albiceleste iniciará la serie como local, luego de haber comenzado de visitante tanto en octavos como en cuartos de final.

En cuanto a la formación, Fullana repetiría los mismos once que iniciaron la revancha ante Defensores. Es decir, saldría con César Horst en el arco; Matías Labaroni, Jerónimo Ávalos, Damián Zadel y Federico López en defensa; Leandro Larrea, Nahuel Britos, Santiago Benítez y Sergio Olano en el mediocampo; Marcelo Olivera y Alan Murialdo en la delantera.

Por el lado del conjunto santafesino, el entrenador Marcelo Mendoza apostaría también a mantener la base del equipo que venció 2 a 1 a Atlético María Grande y logró el pase a semifinales. Sin embargo, deberá realizar una modificación obligada, ya que el volante central Ramiro Gorosito cumplirá una fecha de suspensión por haber alcanzado el límite de cinco tarjetas amarillas.

Los posibles titulares serían Cristian Reginelli, Lautaro Oggier, Gabriel Pereyra, Francisco Yppoliti, Federico Aguilera, Nehemías González, Matías Ayala Vera, Agustín Jara, Lorenzo González y Maximiliano Truchet.