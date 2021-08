Juventud rinde un duro examen ante el líder Racing de Córdoba

En la continuidad del Federal A, Juventud Unida se presentará desde las 15 en la capital cordobesa visitando a Racing de Córdoba, uno de los punteros que tiene la Zona 2.

Tras el empate sin goles del pasado sábado ante Chaco For Ever, el equipo de la ciudad viajó en la madrugada del martes y ayer trabajó en el Club Atlético Carlos Paz. La principal novedad que tendrá el Decano será la ausencia obligada por lesión del volante Juan Francisco Pereyra, que sufrió un fuerte esguince de tobillo en los primeros minutos del partido ante Chaco For Ever. Además volverá al equipo del salteño Hernán Vargas, quien cumplió una fecha de suspensión y podría ser el reemplazo de Cachete Pereyra en el equipo titular, aunque el entrenador no confirmó el equipo.

Otra alternativa sería mantener el esquema presentado ante los chaqueños e incluir a Cristian Curuchet o Valentín Corbalán como volante por izquierda, conservando a Juan Fernando Alfaro junto a Shell Grané y Saucedo en la línea media, decisión que tomará Acosta en la previa al encuentro. El resto del equipo no tendrá novedades, seguirán los cuatro del fondo que han mostrado un buen rendimiento y en ofensiva la dupla Reynaga-Fiorotto será titular

Del lado de los cordobeses, vienen de perder como visitantes 2 a 1 ante Boca Unidos y tendrán una baja obligada por la expulsión del volante Emanuel Giménez, quien será reemplazado por Nicolás Fassino. Mientras que el concordiense Diego Jara, uno de los goleadores del equipo, volverá a ser incluido entre los concentrados tras una lesión.

FICHA

Racing de Córdoba: Leonardo Rodríguez; Nahuel Rodríguez, Martín Pucheta, Facundo Rivero, Juan Albertinazzi; Franco García, Nicolás Fassino, Mariano Martínez, Leandro Fernández; Nicolás Parodi y Emanuel Blanco. DT: Hernán Medina

Juventud Unida: Lucas De León; Juan Luis Alfaro, Nicolás Trejo, Lautaro Brienzo, Ignacio Abraham; Juan Fernando Alfaro, Gonzalo Saucedo, Ignacio Shell Grané, Hernán Vargas; Renzo Reynaga y Ezequiel Fiorotto. DT: Norberto Acosta

Cancha: Racing de Córdoba

Hora: 15.00

Árbitro: Bruno Amiconi (Salto)