Desde las 20 horas, en el estadio “La Vía” y con el arbitraje del santafesino Facundo Fogliatti, Juventud Unida se jugará su futuro en busca del gran sueño de llegar al Torneo Federal A.

El duelo entre el León y Atlético Paraná no sólo pondrá en juego el pase a la final de la región que nuclea a clubes de Entre Ríos y Santa Fe (por la otra llave se medirán Colón de San Justo y Ben Hur de Rafaela), sino que también garantizará una plaza para el nuevo Torneo Argentino del Interior, que tendrá su primera edición en 2027 y será la cuarta categoría del fútbol argentino —tal como lo fue en su momento el extinto Torneo Federal B—, siempre y cuando no logren el ascenso al Federal A.

En el encuentro de ida, Juventud Unida se trajo un valioso punto del estadio Pedro Mutio de Paraná, en un desarrollo chato y con pocas situaciones de gol. Sin embargo, en la instancia anterior, el equipo dirigido por Daniel Waldner había derrotado a domicilio a Social Achirense, aunque luego cayó de local y debió recurrir a los penales para avanzar. Por este antecedente, el empate en condición de visitante no da garantías y el conjunto albiceleste deberá salir a buscar la victoria ante su público frente a un rival que llega invicto.

En cuanto al armado del equipo, en las últimas horas se supo que Juventud Unida apartó del plantel al talentoso mediocampista Facundo Maldonado por actos de indisciplina —cuyos motivos no trascendieron—, después de haber sido titular en 10 de los 11 partidos de la temporada e ingresado en el complemento en el duelo de ida.

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Ante esta baja, en Paraná su lugar fue ocupado por Joaquín Acevedo, quien se mantendría en el once inicial. De no mediar imprevistos, el resto del equipo sería el mismo que arrancó en el “Pedro Mutio”: Francisco Peralta en el arco; Matías Labaroni, Dante Verón, Patricio Pizarro y Federico López en el fondo; Sergio Olano, Aramís Serafini, Acevedo y Luciano Maidana en la mitad de la cancha; Agustín Benedetti y Damián De Hoyos en la delantera.

Por el lado de Atlético Paraná, su técnico Nicolás Suárez volverá a tener a disposición al marcador central Marcos Mendoza, quien podría retornar a la titularidad en lugar de Raúl Albornoz. En definitiva, la probable formación sería con: Abraham Reartes; Josué Correa, Agustín Albano, Mendoza (Albornoz) y Nahuel Franco; Santino Sottocorno, Facundo Cima, Juan Bircher y Leandro Ilari; Maximiliano Ibáñez y Francisco Giacco.

Los antecedentes recientes

Los equipos entrerrianos se han enfrentado en reiteradas oportunidades en las categorías de ascenso del fútbol argentino (Federal B, Federal A, B Nacional y Torneo Regional Federal Amateur). En este certamen en particular, el historial es ampliamente favorable al equipo de Gualeguaychú.

En la temporada 2023/24 se midieron en los cuartos de final, instancia en la que Juventud Unida consiguió la clasificación por penales en Paraná, tras igualar 1-1 en Gualeguaychú y 0-0 en la revancha. En la edición siguiente volvieron a cruzarse en los octavos de final, con una clasificación más holgada para el León, que se impuso 5-2 como local y empató 2-2 en el estadio Pedro Mutio.

Colón de San Justo aventaja en la otra semifinal

En el otro cruce de semifinales de la Región Litoral Sur, Ben Hur de Rafaela recibirá a Colón de San Justo, también este domingo desde las 20. El equipo sanjustino se impuso por 2-0 en el encuentro de ida y contará con esa ventaja para defender en condición de visitante. El árbitro principal será el cordobés Leandro Domínguez, oriundo de Oncativo.