Juventud tuvo una tarde olvidable y perdió 3-0 contra Boca Unidos

Juventud presentó una formación con varios cambios, algunos obligados por lesión, otros por regresos de titulares y también apostando un poco a la rotación por parte del cuerpo técnico que encabeza Norberto Acosta.

Con el regreso de Brienzo y Trejo en la defensa, la incorporación de Vargas por Juan Luis Alfaro como volante derecho y Brian Parada de titular junto a Juan Martín, Acosta buscó mantener el dibujo táctico de siempre y tratar de dar pelea en la mitad de cancha para sorprender con alguna corrida de Parada.

Boca Unidos tuvo más la pelota, con Sánchez Paredes y Peralta buscó generar fútbol y tuvo en las subidas de Arriola por izquierda a una buena llave para tratar de llevarle peligro al arco de Horst. De una corrida de Arriola a los 20, llegó un centro que no alcanzaron a conectar Peralta ni Salom dentro del área y un rato después, el mismo Arriola exigió a Horst que respondió bien sacándola por un costado.

Juventud tardó en acercarse sobre el área local, cerca de la media hora de partido, un toque para Shell Grané fue anulado por el segundo asistente cuando el volante definía al gol, aparentemente habilitado y dos minutos después, Vargas trepó por derecha y mandó un centro que Martín cabeceó de forma imperfecta cuando tenía tiempo para pararla y definir.

A los 41 llegó la apertura para los correntinos, luego de una pelota que sacaron desde el fondo, Sánchez Paredes combinó con Peralta que pudo un gran pase al vació para el pique de Salom, quien mano a mano ante Horst definió al primer palo y puso arriba a los locales.

Sobre el final del primer tiempo Juventud tuvo el empate, con una buena jugada que armaron entre Martín y Juanfer Alfaro, el Melli tocó al pique de Brian Parada que encaró y metió un zurdazo que reventó el palo derecho del arquero Martínez.

En la reanudación del partido llegó el segundo de los locales, tras un error de Saliadarre que pretendió tocar con Horst y se quedó corto, Gabriel Morales recibió y encaró para quedar mano a mano con el arquero y meterla junto al primer palo para aumentar la diferencia de los correntinos.

BU-JUVE-2.jpeg

Enseguida tuvo el descuento Juventud, tras una buena corrida de Shell Grané que hizo la pausa, combinó con Alfaro que se la devolvió al volante, quien intentó eludir a Martínez que respondió con un manotazo salvador.

Juventud adelantó líneas y quiso ir a buscar, dejó algunos huecos para la contra de Boca Unidos, que tuvo el tercero con una apilada de Morales, quien cedió a Peralta que le pegó abajo y Horst se la sacó al corner.

Y en otra de esas réplicas Boca Unidos llegó al tercero, con una pelota que manejaron en el medio, tocaron con Esteche que encaró hacia al área, definió con zurda, se desvió en Saliadarre y terminó descolocando a Horst.

No hubo tiempo para más, Boca Unidos quitó el pie del acelerador y cerró el partido sin apremios y Juventud se encontró superado por su rival, tuvo pocas respuestas y no pudo sumar en su excursión por tierras correntinas.

FICHA

Boca Unidos 3

C. Martínez; F. Godoy, J. Fernández, A. Morales, A. Leani; D. Sánchez Paredes. A. Schweizer, M. Peralta, G. Morales, C. Arriola y C. Salóm. DT: Baroni – Fabbro.

Juventud Unida 0

C. Horst; N. Trejo, G. Saliadarre, L. Brienzo, I. Abraham; H. Vargas, G. Saucedo, I. Shell Grané, J. F. Alfaro; J. Martín y B. Parada. DT: Norberto Acosta

Estadio: Leoncio Benítez

Goles: 40’ PT Carlos Salom (BU); 3’ ST Gabriel Morales (BU); 31’ ST Francisco Esteche (BU)

Cambios: I. Silva x J. Fernández, R. Schweizer x A. Schweizer, F. Lazzaroni x A. Leani, F. Esteche x M. Peralta, I. Valsiangiacomo x C. Salom (BU); J. L. Alfaro x I. Shell Grané, V. Corbalán x P. Parada (JU)

Árbitro: Mauricio Martín (Tucumán)