Juventud Unida dio el penúltimo paso en su sueño de regresar al Torneo Federal A. Aunque cayó por la mínima diferencia en su visita a Ben Hur de Rafaela, el conjunto albiceleste hizo valer el sólido triunfo obtenido en la ida y selló la serie a su favor por 3 a 2 en el global, resultado que lo depositó en la gran final por el ascenso.

El único gol del encuentro fue convertido por Sebastián Jiménez a los 29 minutos del primer tiempo, en un partido que obligó al equipo de Miguel Fullana a sostener la ventaja conseguida en casa y resistir hasta el final. Aun así, Juventud contó con las situaciones más claras y, de haber estado más preciso en los contraataques, la diferencia en la serie podría haber sido mayor.

Más allá de la derrota en Rafaela, el Decano alcanzó un logro histórico: por primera vez en sus tres participaciones en el Torneo Federal Regional Amateur, accedió al último partido del certamen. Ahora, Juventud Unida irá por el objetivo mayor cuando enfrente a Defensores de Puerto Vilelas (Chaco), el próximo domingo, en estadio neutral y con sede a confirmar.