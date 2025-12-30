Juventud Unida hizo ruido antes de la reanudación del Torneo Regional Federal Amateur de fútbol y acordó la llegada de Alan Murialdo, centrodelantero de 33 años y 1,94 metros, de último paso por Olimpo de Bahía Blanca en el Torneo Federal A

Murialdo fue el goleador y una de las figuras del equipo de Racing de Córdoba, que logró el ascenso del Federal A a la Primera Nacional (segunda división) en 2022. En aquella campaña, le convirtió a Juventud dos goles: uno en la goleada como visitante 3-0 y otro en el triunfo 4 a 1 como local.

El portentoso delantero arriba al Decano para reemplazar la baja del paraguayo Luis Felipe Rivarola (2 goles en 6 partidos), quien firmó para Deportivo Maipú de Mendoza de la Primera Nacional.

Abrochada la llegada de Murialdo, la dirigencia de Juventud y el cuerpo técnico analizan la posibilidad de incorporar un volante central.

¿Cuándo juega la ida de cuartos de final contra el Depro?

Juventud Unida visitará este domingo 4 de enero a Defensores de Pronunciamiento, por la ida de los cuartos de final de la Región Litoral Sur. El partido se jugará en el estadio “Delio Cardozo” y comenzará a las 20 horas. La revancha se jugará en el estadio La Vía, el domingo 11 con horario a confirmar.