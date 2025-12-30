EN BUSCA DEL ASCENSO
Juventud Unida cerró su primer refuerzo para la continuidad del Torneo Federal Regional Amateur
El Decano abrochó a un centrodelantero de renombre, en reemplazo del paraguayo Luis Felipe Rivarola, que firmó para Deportivo Maipú de Mendoza.
Juventud Unida hizo ruido antes de la reanudación del Torneo Regional Federal Amateur de fútbol y acordó la llegada de Alan Murialdo, centrodelantero de 33 años y 1,94 metros, de último paso por Olimpo de Bahía Blanca en el Torneo Federal A
Murialdo fue el goleador y una de las figuras del equipo de Racing de Córdoba, que logró el ascenso del Federal A a la Primera Nacional (segunda división) en 2022. En aquella campaña, le convirtió a Juventud dos goles: uno en la goleada como visitante 3-0 y otro en el triunfo 4 a 1 como local.
El portentoso delantero arriba al Decano para reemplazar la baja del paraguayo Luis Felipe Rivarola (2 goles en 6 partidos), quien firmó para Deportivo Maipú de Mendoza de la Primera Nacional.
Abrochada la llegada de Murialdo, la dirigencia de Juventud y el cuerpo técnico analizan la posibilidad de incorporar un volante central.
¿Cuándo juega la ida de cuartos de final contra el Depro?
Juventud Unida visitará este domingo 4 de enero a Defensores de Pronunciamiento, por la ida de los cuartos de final de la Región Litoral Sur. El partido se jugará en el estadio “Delio Cardozo” y comenzará a las 20 horas. La revancha se jugará en el estadio La Vía, el domingo 11 con horario a confirmar.