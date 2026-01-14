El domingo pasado, Juventud Unida vencía como local a Defensores de Pronunciamiento por 2 a 0, igualando 2-2 la serie global, cuando una agresión de un jugador visitante al árbitro Maximiliano Durán derivó en la suspensión del encuentro a los 40 minutos del segundo tiempo.

Tras el episodio, el árbitro elevó el acta correspondiente al Consejo Federal de AFA, organismo que regula el Torneo Federal Regional Amateur, y el caso quedó en manos del Tribunal de Disciplina, quien dio a conocer la resolución en la jornada de hoy.

En ese sentido, el organismo dictaminó “dar por finalizado el partido y decretar la eliminación del club Defensores de Pronunciamiento”, en base a los artículos 32 y 33 del Reglamento de Transgresiones y Penas (RTP) y el artículo 75.2 inciso d del Reglamento del Torneo Federal Regional Amateur 2025/26.

Además, el Tribunal aplicó duras sanciones individuales. Julián Viollaz fue suspendido por el término de un año, luego de ser acusado por el árbitro de propinarle un golpe en el rostro y otro en el tronco, conforme a los artículos 32, 33 y 183 del RTP. En tanto, Maximiliano Villagrán también fue sancionado por su actitud vehemente y violenta, incluyendo amenazas al árbitro tras recibir la segunda amonestación que derivó en su expulsión, luego de una fuerte infracción sobre un rival.

De esa manera, Juventud avanzó a semifinales de la Región Litoral Sur , instancia en la se medirá con Sanjustino. El partido de ida se disputará el domingo, desde las 20, en el estadio de calle Alsina, mientras que la revancha se jugará el fin de semana del 25 en Santa Fe.

EL FALLO DEL TRIBUNAL DE DISCIPLINA DEL INTERIOR

RESUELVE:

1°) Dar por finalizado el partido que se estaba disputado en fecha 11 de Enero del presente año, entre Club Deportivo Juventud Unida, afiliado a la Liga Departamental de Fútbol de Gualeguaychú vs el Club Defensores de Pronunciamiento afiliado a Liga Departamental de Fútbol de Colón, correspondiente a fecha 2, tercera Ronda, Región Litoral Sur, del Torneo Regional Federal Amateur 2025/26 (Arts. 32 y 33).

2°) Decretar la eliminación del Club Defensores de Pronunciamiento, afiliado yDepartamental de Fútbol de Colón, del Torneo Regional Federal Amateur 2025/26 (Arts. 32, 33 del RTP y Art. 75.2 inc. d del RTRFA 2025/26).

3º) Sancionar al jugador del Club Defensores de Pronunciamiento, Sr. Alex Julian Viollaz, con una pena de SUSPENSION de un -1- año (Arts. 32, 33 y 183 del RTP).

4°) Sancionar al jugador del Club Defensores de Pronunciamiento,

Sr. Maximiliano Andres Villagran, con una pena de SUSPENSION de diez -10- partidos (Arts. 32, 33 y 184 del RTP).

5º) Notifíquese, regístrese y archívese (Arts. 41, 42 y 43 del RTP).