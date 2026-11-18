Tras la sufrida clasificación por penales frente a Atlético Paraná, Juventud Unida ya palpita la gran final de la Región Litoral Sur del Torneo Regional Federal Amateur. El rival será Colón de San Justo, en una serie de 180 minutos que pondrá en juego el título regional y el pasaporte al partido decisivo por uno de los cuatro ascensos al Torneo Federal A 2027.

El encuentro de ida se disputará este domingo 22, desde las 17, en el estadio Mercedes Alesso de Bieler de la localidad santafesina de San Justo. Para este compromiso, el Consejo Federal dispuso una terna arbitral procedente de la ciudad cordobesa de Pascanas: Leandro Sosa Abrile será el juez principal, acompañado por los asistentes Matías López y Kevin Morán, mientras que Lucas Giraudo se desempeñará como cuarto árbitro.

Leandro Sosa Abrile, el árbitro designado para la final de ida entre Colón y Juventud Unida.

En tanto, la revancha se jugará el domingo 29 en el estadio "La Vía" de Gualeguaychú, con horario estimativo de inicio a las 20.

Historial con paridad absoluta

El cruce entre el Decano y el conjunto santafesino ya se convirtió en un clásico moderno de la categoría, con dos antecedentes en tres temporadas y un saldo equilibrado. La primera llave se dio en la temporada 2023/24 —la de la vuelta de Juventud a la categoría tras el descenso del Federal A—, con victoria por penales para los de San Justo en semifinales, disputada en Gualeguaychú.

La revancha llegó al año siguiente en cuartos de final, donde la historia se dio vuelta y el boleto quedó para los albiceleste, también desde los doce pasos y en “La Vía”. Como dato curioso de este duelo de potencias regionales, los cuatro partidos oficiales que disputaron hasta el momento terminaron empatados durante los 90 minutos reglamentarios.