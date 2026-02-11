En la sede de la Asociación del Fútbol Argentino se desarrolló ayer una reunión del Consejo Federal con los ocho clubes finalistas del Torneo Federal Regional Amateur, que este domingo definirán los cuatro ascensos a la tercera categoría del fútbol argentino.

Con la presencia del presidente de Juventud Unida, Cristhian Gómez, se confirmó que cada institución dispondrá de 2.000 entradas generales, con un valor de 20.000 pesos. Las localidades serán comercializadas exclusivamente por los clubes y no se venderán en las boleterías de los estadios sede.

Juventud se medirá ante Defensores de Puerto Vilelas el domingo, desde las 19, en el estadio Doctores José y Antonio Castiglione, propiedad de Mitre de Santiago del Estero.

Desde la entidad albiceleste informaron que en las próximas horas comunicarán la modalidad de venta y las formas de pago a través de sus redes oficiales. Además, adelantaron que se organizará una excursión que incluirá traslado ida y vuelta más entrada, con un costo de 90.000 pesos para socios y 120.000 para no socios.