En el comienzo de una nueva edición del Torneo Regional Federal Amateur, que otorga cuatro ascensos al Torneo Federal A entre 332 participantes, Juventud Unida pasó con creces su primer examen. En el estadio conocido como “La Vía”, y ante un interesante marco de público, venció a Parque Sur de Concepción del Uruguay por 3 a 0, en el marco de la Zona 3 de la Región Litoral Sur, que también integran Atlético Villa Elisa y Unión y Fraternidad de San Salvador.

El equipo dirigido por Miguel Fullana fue ampliamente dominador desde el minuto uno. Tras tener el control absoluto de la pelota durante el primer cuarto de hora —aunque sin profundidad ante el planteo conservador de la visita— abrió el marcador a los 18 minutos con un golazo de Facundo Britos. El volante central tomó la pelota desde afuera del área y definió de tres dedos al ángulo superior derecho del arco defendido por Ale Asín, en una gran definición para el 1-0.

Crédito: MR Fotografía.

Con la ventaja, Parque Sur se vio obligado a renunciar a su plan inicial de replegarse en su campo, y Juventud lo aprovechó. Al buen trato y circulación del balón, el local le sumó profundidad y vértigo en ataque. Tuvo el segundo en los pies de Sergio Olano, pero su remate se fue apenas desviado.

De todas maneras, el 2-0 no tardó en llegar. A los 30 minutos, después de una sucesión de pases desde tres cuartos de cancha hasta el área, Maxi Solari se sacó de encima a su marca con un amague y definió de derecha, esquinado y a media altura, para estirar diferencias y cerrar un gran primer tiempo.

En el complemento, Parque Sur salió con más enjundia, aunque no le alcanzó ante la supremacía de Juventud y los errores defensivos que cometió durante toda la noche. Así fue que Sergio Olano aprovechó una equivocación en el fondo y quedó mano a mano con el arquero Franco Delese —quien había reemplazado en el entretiempo a Asín, lesionado—, pero cuando se aprestaba a definir recibió una dura falta de Facundo Martínez, que vio la roja directa. La infracción fue dentro del área, y el zurdo Laureano Doello cambió el penal por gol con una definición cruzada abajo.

Crédito: MR Fotografía.

Con el 3-0, el conjunto albiceleste sentenció la historia con anticipación. El partido le sobró media hora, y encima, a los 33, Martín Lind vio la segunda amarilla y dejó a su equipo con nueve. Por falta de puntería de los locales, la diferencia no fue aún mayor.

Juventud Unida tuvo un debut sólido y convincente. Ahora tendrá quince días para preparar su próximo compromiso, contra Unión y Fraternidad de San Salvador, que en el otro partido de la zona cayó en Villa Elisa frente a el CAVE 2-0.

-Síntesis del partido-

Juventud Unida 3

1-César Horst

2-Matías Labaroni

3-Federico López (C)

4-Gastón Palacios

5-Facundo Britos

6-Jéronimo Ávalos

7-Santiago Benítez

8-Joaquín Acevedo

9-Maximiliano Solari

10-Sergio Olano

11-Laureano Doello

DT: Miguel Fullana.

Parque Sur 0

1-Ale Asin

2-Joaquín López (C)

3-Martín Lind

4-Jeremías Velázquez

5-Agustín Benítez

6-Facundo Martínez

7-Axel Rodríguez

8-Tomás López

10-Diego Escalada

11-Facundo Medina

DT: Martín Pinilla

Goles en el primer tiempo: 18m. Britos y 30. Solari (JU).

Goles en el segundo tiempo: 17m. Laureano Doello.

Cambios en el segundo tiempo: Inicio. Franco Delese por Asin y Francisco Garcete por Rodríguez (PS), 7m. Luciano Pizarro por Britos (JU), 20m. Alexis Chesini por J. López (PS), 25m. Juan Ruiz por Escalada (PS), 29m. Valentín Corbalán por Olano y Agustín Benedetti por Doello (JU), 42m. Juan Cruz Guardia por Medina y 43m. Nicolás Trejo por Benítez y Marcelo Olivera por Solari (JU).

Amonestados: Labaroni y Ávalos (JU), J. López, Velázquez y Benítez (PS)-

Expulsados: Martínez y Lind (PS).

Árbitro: Sergio Mora (Concordia).

Estadio: La Vía (Juventud Unida).