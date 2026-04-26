Los seis partidos de la jornada en el certamen de Primera A se disputarán en simultáneo desde las 16. En el Estadio Municipal, Juventud Unida, único líder con puntaje ideal, visitará a La Vencedora, que se hace fuerte en el recinto liguista, en uno de los encuentros salientes de la fecha.

Otro de los partidos que concentra la atención es el que protagonizarán en el estadio Mario Urriste del barrio Villa María Unión del Suburbio y Deportivo Urdinarrain, que tendrá el debut en el banco de Norberto “Beto” Acosta, quien inicia su segundo ciclo como entrenador del club.

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En el estadio Juan Jorge Stauber, Juventud recibirá a Central Larroque, el otro invicto y único escolta, en otro duelo atractivo de la jornada.

En el renovado estadio Eduardo Barbosa, en el barrio 338, Defensores del Oeste enfrentará a Independiente, en un cruce entre equipos que lograron su primera victoria en la fecha pasada.

En cancha de Sporting, en choque de colistas, Camioneros será local ante Sarmiento. Y en el estadio Julio Colazo del Parque Unzué, Central Entrerriano irá por su primera victoria en el certamen ante Pueblo Nuevo.

Programación

Torneo Apertura – Fecha 4

16hs. La Vencedora vs. Juventud Unida

16hs. Unión del Suburbio vs. Deportivo Urdinarrain

16hs. Juventud Urdinarrain vs. Central Larroque

16hs. Defensores del Oeste vs. Independiente

16hs. Unión del Suburbio vs. Deportivo Urdinarrain

16hs. Central Entrerriano vs. Pueblo Nuevo

-Dos horas antes comenzarán los encuentros en Sub 23.

Posiciones

Juventud Unida 9

Central Larroque 7

Unión del Suburbio 6

Deportivo Urdinarrain 6

Juventud Urdinarrain 4

Pueblo Nuevo 4

La Vencedora 4

Defensores del Oeste 3

Independiente 3

Sarmiento 2

Central Entrerriano 2

Camioneros 0