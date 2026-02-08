Juventud Unida enfrentará desde las 21 horas a Ben Hur de Rafaela, en el estadio Néstor Zenclusen y con arbitraje del cordobés Leandro Sosa Abrile, en el encuentro que definirá al ganador de la Región Litoral Sur. El vencedor de esta llave enfrentará al vencedor de la Región Litoral Norte, en la final que otorgará uno de los ascensos al Torneo Federal A.

El equipo dirigido por Miguel Fullana dio un paso clave en el partido de ida disputado en Gualeguaychú, al imponerse por 3 a 1, resultado que no solo le permitió sacar una ventaja importante, sino también cortar el invicto de Ben Hur, que llegaba con 12 triunfos consecutivos en el certamen.

En aquel encuentro fue determinante Marcelo “Chelo” Olivera, autor del primer gol del Decano y actual goleador del equipo en la temporada, con seis tantos. El delantero misionero, que arribó al club apenas una semana antes del inicio del torneo proveniente de Estudiantes de Río Cuarto, se afianzó rápidamente como titular y se convirtió en una de las principales figuras del equipo.

En la previa de este compromiso decisivo, Olivera dialogó con Ahora ElDía y palpitó lo que será la revancha en Rafaela, donde Juventud buscará sostener la ventaja y dar el último paso rumbo a la final por ascenso.

“Estamos conformes con el resultado que sacamos. Sabemos que logramos una diferencia importante, aunque al final del partido nos quedó un sabor amargo por no haber aprovechado el hombre de más y algunas situaciones para ampliar el marcador. De todas maneras, si antes del partido nos decían que iba a terminar 3 a 1, cualquiera lo firmaba”, expresó el oriundo de Colonia Victoria al referirse a lo que dejó el encuentro de ida.

En ese sentido, Olivera remarcó que el plantel transitó la semana con tranquilidad, aunque sin relajarse. “La vivimos tranquilos, preparando el partido y sabiendo que va a ser intenso y difícil, como toda final”, señaló.

Sobre lo que imagina para la revancha en Rafaela, el delantero no dudó en destacar las virtudes del rival. “Ellos son un gran equipo, con una base consolidada, y de local cuentan con un gran acompañamiento de su gente, que va a empujar con todo y eso también juega a favor de ellos. Nosotros tenemos que estar tranquilos, sabemos el equipo que tenemos, lo que podemos jugar y que contamos con buenos jugadores para traernos la clasificación”, indicó.

En ese contexto, el goleador del Decano también hizo hincapié en el sello futbolístico del equipo y en la idea de juego que Juventud intentará sostener en Rafaela. “Tenemos una forma de jugar que es atacar, ser intensos y jugar por abajo, es lo que nos identifica. Lo demostramos en cualquier cancha, sea linda o fea, y el carácter siempre estuvo. Esta no va a ser la excepción. Vamos a ir a hacer lo mismo: intentar jugar, no tirarnos atrás, salir a atacar, tratar de hacer uno o dos goles y, obviamente, defendernos, pero en el buen sentido”, afirmó.

Con la necesidad de Ben Hur de Rafaela de salir a buscar el triunfo desde el inicio, al estar dos goles abajo en la serie, a Juventud se le abrirán posibilidades para explotar el juego directo. En ese contexto, el conjunto albiceleste podrá apoyarse en la rapidez de Larrea, Solari y del propio Olivera, uno de los futbolistas más punzantes en ataque. En ese sentido, el delantero explicó: “Una de mis características es la velocidad, me gusta mucho atacar los espacios. Creo que va a haber espacios porque ellos van a salir a atacar y eso puede ser un punto débil que tenemos que aprovechar”.

Además, el misionero también aporta peligro en las acciones de balón detenido y ya fue decisivo por esa vía en el certamen: de tiro libre marcó el gol del triunfo 1-0 ante Sanjustino, en el partido de ida de las semifinales. Sobre ese aspecto de su juego, explicó: “Practico mucho la pelota parada. Tengo goles de tiro libre en mi carrera, aunque no se da tan seguido. Mi mayor virtud es la pegada: sacarme un jugador de encima y patear rápido. Eso es lo que más me identifica, junto con la velocidad y tratar de ganar la espalda de los centrales”.

Por último, “Chelo” Olivera se refirió a su llegada a Juventud Unida, a los motivos que lo llevaron a aceptar la propuesta y al objetivo que se trazó para este torneo. “Venía de Estudiantes de Río Cuarto, jugando la Primera Nacional, pero había tenido pocos minutos. A principios del año pasado sufrí una lesión en el quinto metatarso y estuve varios meses afuera; después el equipo estaba bien y me costó encontrar continuidad”, contó.

En ese contexto, el delantero explicó por qué eligió sumarse al Decano y cuál fue su principal motivación. “Este torneo está pensado para jugadores que necesitan sumar minutos. Me llegó la propuesta de Juventud y la acepté porque necesitaba cambiar de aire, sentirme importante y volver a jugar. También me motivó el armado del equipo y las intenciones del club: vine con un objetivo claro, que es el ascenso”, afirmó.

Juventud repite equipo y Ben Hur tendrá un cambio obligado

El entrenador de Juventud Unida, Miguel Fullana, apostará por los mismos once que iniciaron el triunfo en Gualeguaychú. En tanto, el director técnico del conjunto rafaelino, Carlos Trullet, deberá realizar una modificación obligada a partir de la expulsión del centrodelantero Juan Ignacio Bono Merlo en el partido de ida. En su lugar ingresará Hernán González, quien será la referencia ofensiva en este encuentro decisivo.

La formación de Juventud para este compromiso será con César Horst en el arco; Matías Labaroni, Jerónimo Ávalos, Damián Zadel y Federico López en la defensa; Leandro Larrea, Facundo Britos, Santiago Benítez y Sergio Olano en la mitad de la cancha; y Marcelo Olivera y Maximiliano Olivera en la delantera.

Por su parte, Ben Hur, que también dispondrá un esquema 4-4-2, formará con Matías Astrada; Facundo Jofré, Ángel López Alba, Elías Medeiro y Franco Villalba; Lautaro Fleita, Leandro Sola, Ramiro Contrera y Sebastián Jiménez; y Kevin Velázquez y González.