Juventud Unida empató con Social Achirense en un partido polémico, pero se mantiene en la cima
El Decano igualó 1 a 1 en Colonia Las Achiras, conservó el invicto y sigue como único líder de la Zona 7 de la Región Litoral Sur. Jugó más de media hora con diez futbolistas por la expulsión de Bruno García.
Juventud Unida rescató un valioso punto en una visita compleja al estadio Guillermo Bonnín. Con el empate 1 a 1 frente a Social Achirense, el conjunto albiceleste se mantiene en lo más alto de la Zona 7 y dio un paso clave rumbo a la clasificación.
El Decano pegó primero a los 20 minutos de la etapa inicial. Agustín Benedetti envió un centro pasado desde la izquierda y el arquero local, Rubén Carrizo, tuvo una floja respuesta al intentar embolsar la pelota, introduciéndola en su propio arco para el 1 a 0 parcial.
La controversia del encuentro llegó a los 15 minutos del complemento: el árbitro concordiense Stefano Espíndola sancionó un discutido penal por un leve contacto de Patricio Pizarro sobre un atacante local. En la previa del remate, tras un cruce verbal con Maximiliano Romero, se generó un tumulto que terminó con la segunda tarjeta amarilla y posterior expulsión del defensor decano Bruno García. Instantes después, el propio Romero decretó la igualdad desde los doce pasos.
Pese a jugar los últimos 30 minutos en inferioridad numérica, el equipo de Gualeguaychú sostuvo el resultado -e incluso tuvo dos cabezazos en el travesaño en una misma jugada para ponerse nuevamente en ventaja- y alcanzó las 8 unidades, manteniéndose un punto por encima de Achirense (7).
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El panorama es favorable para Juventud, que cerrará la primera fase con dos encuentros en condición de local: el próximo domingo recibirá a Parque Sur y luego se medirá ante Sauce de Colón. Una victoria frente al conjunto de Concepción del Uruguay sellará su boleto a la siguiente ronda.
El Dato
En el otro partido de la zona, Sauce de Colón dio el golpe en Concepción del Uruguay y logró su primera victoria en el torneo, al vencer a Parque Sur por 2 a 1. De esa manera, el conjunto colonense quedó tercer con 4 unidades y dejó último a los uruguayenses con 3.
-Síntesis-
1/1
Social Achirense
Rubén Carrizo
Ignacio Maidana
Mariano Albornoz
Pedro Iturbe
Tomás Ramírez
Valentín Pérez
Maximiliano Romero
Tomás D’Angelo
Joel Villar
Brian Reyes
DT: Kevin Marcogiuseppe
Juventud Unida
Francisco Peralta
Bruno García
Federico López (c)
Matías Labaroni
Aramis Serafini
Patricio Pizarro
Facundo Maldonado
Joaquín Acevedo
Agustín Benedetti
Sergio Olano
Jorge Rossi
DT: Daniel Waldner
Gol en el primer tiempo: Rubén Carrizo -en contra- (JU)
Gol en el segundo tiempo: Maximiliano Romero -penal- (SA)
Cambios en el segundo tiempo: Inicio. Leandro González por Labaroni (JU), 18m. Maximiliano Zaragoza por Pérez (SA), 20m. Santiago Benítez por Acevedo (JU), 25m. Agustín Solís por Rossi (JU), 30m. Iván Montalbetti por Romero (SA), 33m Alexis Reynoso por Benedetti (JU), 36m. Eric Miranda, Nicolás Perruchoud y Joel Sampallo por Iturbe, Albornoz por D’Angelo (SA).
Amonestados: Labaroni (JU), García (JU), Albornoz (SA), Maidana (SA), Montalbetti (SA)
Incidencias en el segundo tiempo: 16m. Expulsado Bruno García (JU)
Árbitro: Stefano Espíndola (Concordia)
Estadio: Guillermo Bonnín (Colonia Las Achiras)