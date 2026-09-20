Juventud Unida rescató un valioso punto en una visita compleja al estadio Guillermo Bonnín. Con el empate 1 a 1 frente a Social Achirense, el conjunto albiceleste se mantiene en lo más alto de la Zona 7 y dio un paso clave rumbo a la clasificación.

El Decano pegó primero a los 20 minutos de la etapa inicial. Agustín Benedetti envió un centro pasado desde la izquierda y el arquero local, Rubén Carrizo, tuvo una floja respuesta al intentar embolsar la pelota, introduciéndola en su propio arco para el 1 a 0 parcial.

Crédito: MR Fotografía.

La controversia del encuentro llegó a los 15 minutos del complemento: el árbitro concordiense Stefano Espíndola sancionó un discutido penal por un leve contacto de Patricio Pizarro sobre un atacante local. En la previa del remate, tras un cruce verbal con Maximiliano Romero, se generó un tumulto que terminó con la segunda tarjeta amarilla y posterior expulsión del defensor decano Bruno García. Instantes después, el propio Romero decretó la igualdad desde los doce pasos.

Pese a jugar los últimos 30 minutos en inferioridad numérica, el equipo de Gualeguaychú sostuvo el resultado -e incluso tuvo dos cabezazos en el travesaño en una misma jugada para ponerse nuevamente en ventaja- y alcanzó las 8 unidades, manteniéndose un punto por encima de Achirense (7).

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El panorama es favorable para Juventud, que cerrará la primera fase con dos encuentros en condición de local: el próximo domingo recibirá a Parque Sur y luego se medirá ante Sauce de Colón. Una victoria frente al conjunto de Concepción del Uruguay sellará su boleto a la siguiente ronda.

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El Dato

En el otro partido de la zona, Sauce de Colón dio el golpe en Concepción del Uruguay y logró su primera victoria en el torneo, al vencer a Parque Sur por 2 a 1. De esa manera, el conjunto colonense quedó tercer con 4 unidades y dejó último a los uruguayenses con 3.

-Síntesis-

1/1

Social Achirense

Rubén Carrizo

Ignacio Maidana

Mariano Albornoz

Pedro Iturbe

Tomás Ramírez

Valentín Pérez

Maximiliano Romero

Tomás D’Angelo

Joel Villar

Brian Reyes

DT: Kevin Marcogiuseppe

Juventud Unida

Francisco Peralta

Bruno García

Federico López (c)

Matías Labaroni

Aramis Serafini

Patricio Pizarro

Facundo Maldonado

Joaquín Acevedo

Agustín Benedetti

Sergio Olano

Jorge Rossi

DT: Daniel Waldner

Gol en el primer tiempo: Rubén Carrizo -en contra- (JU)

Gol en el segundo tiempo: Maximiliano Romero -penal- (SA)

Cambios en el segundo tiempo: Inicio. Leandro González por Labaroni (JU), 18m. Maximiliano Zaragoza por Pérez (SA), 20m. Santiago Benítez por Acevedo (JU), 25m. Agustín Solís por Rossi (JU), 30m. Iván Montalbetti por Romero (SA), 33m Alexis Reynoso por Benedetti (JU), 36m. Eric Miranda, Nicolás Perruchoud y Joel Sampallo por Iturbe, Albornoz por D’Angelo (SA).

Amonestados: Labaroni (JU), García (JU), Albornoz (SA), Maidana (SA), Montalbetti (SA)

Incidencias en el segundo tiempo: 16m. Expulsado Bruno García (JU)

Árbitro: Stefano Espíndola (Concordia)

Estadio: Guillermo Bonnín (Colonia Las Achiras)