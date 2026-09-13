Juventud Unida dejó sus primeros puntos en el camino en esta fase clasificatoria del Torneo Regional Federal Amateur, al igualar 1-1 como visitante frente a Sauce de Colón.

El equipo de Daniel Waldner se puso en ventaja a los 31 minutos del primer tiempo, por intermedio de Joaquín Acevedo, tras una gran acción colectiva que inició Agustín Benedetti, continuó Luciano Maidana y finalizó con un toque suave ante la salida del arquero Camargo el volante correntino.

Sin embargo, a los cuatro minutos del complemento, Rodrigo López agarró a al defensa mal parada, le ganó en velocidad a Federico López, definió de forma defectuosa, pero se encontró con una floja respuesta del arquero Peralta y estableció la igualdad para el conjunto local.

El partido terminó con tres expulsados. Juventud Unida sufrió las bajas de Mauricio Camargo y Luciano Maidana, ambos sobre el final, mientras que en Sauce de Colón vio la tarjeta roja Thiago Rodríguez.

Crédito: Diego Castillo - @decefotografia

Con nueve futbolistas y con un hombre menos que su rival, Juventud tuvo tres situaciones claras para llevarse la victoria en el tiempo adicionado, pero entre Camargo y la puntería de los hombres visitante no logró destrabar la paridad y el encuentró terminó igualado en uno.

Con este resultado, el Decano mantiene el liderazgo y el invicto en la Zona 7, con siete puntos. Social Achirense quedó como escolta, a una unidad, luego de derrotar como local a Parque Sur por 2-0.

El próximo fin de semana, Juventud Unida tendrá una parada importante, ya que visitará Colonia Las Achiras para enfrentarse con Social Achirense.

Crédito: Diego Castillo - @decefotografia

-Síntesis-

1/1

Club Sauce

Daniel Salguero

Nicolás Gómez

Ezequiel Quintana

David Telis

Gerónimo Quintana

Santino Daglio

Gastón Altamirano

Axel Rodríguez

Rodrigo López

Maximiliano Rodríguez

Luca Ávalos

DT: Omar López

Juventud Unida

Francisco Peralta

Bruno García

Federico López

Leandro González

Aramis Serafini

Patricio Pizarro

Facundo Altamirano

Agustín Benedetti

Jorge Rossi

Luciano Maidana

DT: Daniel Waldner

Gol en el primer tiempo: 31m. Joaquín Acevedo (JU)

Gol en el segundo tiempo: 4m. Rodrigo López (S)

Cambio en el primer tiempo: 10m. Ramiro Villa por Ezequiel Quintana (S)

Cambios en el segundo tiempo: 13m. Mauricio Camargo por López y Agustín Solís por Benedetti (JU), 21m. Sergio Olano por González y Santiago Benítez por Serafini (JU), 27m. Thiago Rodríguez por Gaspar Altamirano (S), 35m. José Villa por Maximiliano Rodríguez y Jerónimo Peralta por Rodríguez (S) y 40m. Alexis Reynoso por Pizarro.

Amonestados: Daglio (S), Ezequiel Quintana (S), Altamirano (S), Telis (S), M. Rodríguez (S), R. Villa (S), Benítez (JU), Salguero (S), Pizarro (JU)

Incidencias en el segundo tiempo: 41m. Expulsados con roja directa Camargo (JU) y Thiago Rodríguez (S). 46m. Maidana (Juventud Unida)

Árbitros: Víctor Mora (Concordia)

Asistentes: Cintia Almada y Romina Alves (Concordia)

Estadio: Prudencio Toledo (Colón)