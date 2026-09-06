Juventud Unida se medirá desde las 15.30 ante Parque Sur, con arbitraje del victoriense Rodrigo Garcilano Lezcano, en un duelo entre dos equipos que ganaron en la primera fecha de la Zona 7 de la Región Litoral Sur.

El conjunto albiceleste derrotó como local a Social Achirense por 2 a 1, con goles de Agustín Benedetti y Luciano Maidana. En ese encuentro sufrió más de la cuenta, ya que jugó casi 40 minutos con un hombre menos por la expulsión de Patricio Pizarro.

La baja del marcador central, suspendido por aquella expulsión, no será la única que deberá resolver Waldner. Tampoco podrá contar con Franco López, el otro zaguero. En contrapartida, recibió la habilitación del arquero paraguayo Francisco Peralta, quien se perfila para hacer su debut como titular.

Puede interesarte

La dupla de centrales estaría conformada por Bruno García, titular habitual en los torneos de la Liga Departamental, y Facundo Maldonado, quien retrocedería a la última línea. Ese movimiento liberaría un lugar en la mitad de la cancha, que podría ser ocupado por Santiago Benítez o Luciano Maidana. El resto del equipo sería el mismo que inició ante Achirense.

Por el lado de Parque Sur, rival de Juventud en sus cuatro temporadas en el Regional Amateur, viene de lograr una importante victoria como visitante ante Sauce de Colón por 2 a 1. Por eso, su entrenador Juan José “Toto” Blanc repetiría los mismos once del debut.

Historial entre ambos por el TRFA

Parque Sur y Juventud Unida se enfrentaron seis veces por el Torneo Regional Federal Amateur, con amplio dominio del conjunto albiceleste: cuatro victorias y dos empates.

En Concepción del Uruguay, el Decano registra un triunfo y dos igualdades: 1-0 en la temporada 2023/24, 2-2 en la 2024/25 y 0-0 en la 2025/26. En Gualeguaychú, en tanto, fueron todas victorias locales: 3-0, 3-1 y 3-0.

Probables formaciones y otros detalles

Parque Sur: Alan Heidenreij; Franco Dellagiustina, Jorge López, Facundo Martínez e Ignacio Rondoni; Damián Perujo, Maximiliano Suárez, Thiago Guardia y Nicolás Escalada; Felipe Acosta y Juan Cruz Guardia. DT: Juan José Blanc.

Juventud Unida: Francisco Peralta; Leandro González, Bruno García, Facundo Maldonado y Federico López; Joaquín Acevedo, Aramis Serafini, Santiago Benítez o Luciano Maidana y Sergio Olano; Agustín Benedetti y Agustín Solís. DT: Daniel Waldner.

Árbitro: Rodrigo Garcilano Lezcano (Victoria).

Asistentes: Guillermo Otegui Ojeda y Leandro Miños (Victoria).

Estadio: Parque Sur.