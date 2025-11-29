Juventud Unida afrontará en la tarde noche de hoy su último encuentro por la fase clasificatoria del Torneo Regional Federal Amateur, cuando enfrente al ya eliminado Atlético Villa Elisa, en su despedida de la temporada.

El Decano, que marcha invicto y aún no recibió goles, aseguró su clasificación a octavos de final el sábado pasado, tras golear como local a Unión y Fraternidad por 4-0. Por ese motivo, y con el primer puesto de su zona también garantizado, el entrenador Miguel Fullana se inclinaría por un equipo alternativo para enfrentar al CAVE y le daría descanso a gran parte de los titulares.

El probable once inicial sería con César Horst en el arco; Rodrigo Giménez, Jerónimo Ávalos, el debutante Santiago Piccioni y Valentín Corbalán en defensa; Iván Esquivel, Facundo Britos, Santiago Benítez y Laureano Doello en el mediocampo y Marcelo Olivera y Luis Felipe Rivarola en la delantera.

Asimismo, el lateral derecho Nicolás Trejo arrastra una pubalgia y se aguarda su evolución de cara a los octavos de final, mientras que el delantero Maximiliano Solari se recupera favorablemente del esguince de codo que sufrió en la segunda fecha y podría reaparecer el próximo fin de semana.

El rival de Juventud en la primera instancia de playoffs de la Región Litoral Sur (reúne a los equipos entrerriano y santafesinos) saldrá de unos de los clasificados como segundos o primeros -con pocos puntos- de las zonas de equipos de la Costa del Uruguay.