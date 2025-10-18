El Club Atlético Newell’s Old Boys de Rosario será sede de la XIX Copa de Ajedrez de Cultura AFA. El torneo, inscrito dentro de los eventos conmemorativos del 25° Aniversario de Cultura AFA, se realizará para las categorías mayor + tablero libre, Reserva (Sub 2150 ELO) y Sub 18.

Podrán participar todos los clubes de AFA directa o indirectamente afiliados y que participen de los campeonatos de AFA en cualquiera de sus disciplinas (fútbol, futsal o fútbol playa). Entre los confirmados está Juventud Unida, que representará a Gualeguaychú y Entre Ríos junto a la Federación Entrerriana de Ajedrez (FEDA).