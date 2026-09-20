El partido que pone en juego el liderazgo de la zona 7 se jugará desde las 15 horas, en el estadio Guillermo Bonnin de Colonia Las Achiras, y contará con una terna arbitral de Concordia. Stefano Espíndola será el juez principal, mientras que José Alegre y Selene Páez serán sus asistentes.

Juventud Unida viene de dejar sus primeros puntos en el camino el pasado fin de semana, tras empatar 1 a 1 frente a Sauce de Colón, que, por el contrario, sumó sus primeras unidades en el torneo.

El resultado no fue malo desde lo estadístico para el conjunto albiceleste, ya que continúa como líder de la zona con 7 puntos, uno más que su rival de esta tarde. Sin embargo, el empate le trajo complicaciones a Waldner para el armado del equipo, como consecuencia de las expulsiones que sufrieron Mauricio Camargo y Luciano Maidana, dos alternativas importantes en el sector izquierdo.

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Es por eso que el director técnico decano hará, en relación al empate ante Sauce, un cambio obligado y analiza otro de carácter táctico. Por Maidana, quien fue titular en Colón, ingresaría Sergio Olano, mientras que, después de varias idas y vueltas con el dueño de su pase, Juventud pudo destrabar la habilitación del defensor Matías Labaroni. El defensor, en su segundo ciclo en el club, ingresaría por Leandro González en el lateral derecho.

De esta manera, Juventud Unida formaría con Francisco Peralta en el arco; Matías Labaroni, Bruno García, Patricio Pizarro y Federico López en el fondo; Joaquín Acevedo, Aramis Serafini, Facundo Maldonado y Sergio Olano en la mitad de cancha; Jorge Rossi y Agustín Benedetti en la delantera.

Por su parte, Social Achirense, que viene de dos victorias consecutivas luego de perder en el debut en Gualeguaychú por 2-1, repetiría el equipo superó a Parque Sur 2-0 el domingo pasado.

En el otro encuentro correspondiente a la zona 7, Parque Sur recibirá desde las 16 horas a Sauce de Colón, en un partido que ambos necesitan ganar para mantener sus chances de clasificación.