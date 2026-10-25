En el estadio Guillermo Bonnín, Juventud Unida ratificó su gran momento y su chapa de candidato al imponerse por 2 a 1 frente a Social Achirense, en el duelo de ida de los cuartos de final de la Región Litoral Sur del Torneo Regional Federal Amateur. Con la autoridad de quien viene pisando fuerte y ostenta un andar invicto, el Albiceleste sacó una ventaja valiosa como visitante que le permite encaminar con confianza la serie.

La superioridad se tradujo en la red a los 15 minutos, cuando un centro desde la izquierda de Federico López encontró a Facundo Maldonado dentro del área; el talentoso volante controló con clase y sacó un furioso zurdazo que venció al arquero Rubén Aguirre. Lejos de relajarse, el conjunto de Gualeguaychú estiró la cuenta a los 31 minutos: desborde por derecha de Sergio Olano, anticipo perfecto de Damián De Hoyos ante Ignacio Maidana y, arrojándose al piso, la empalmó de punta para firmar su tercer grito en tres partidos en Juventud.

En el arranque del complemento, el local encontró rápido el descuento. A los 3 minutos, tras una infracción de Dante Verón sobre un atacante de Achirense dentro del área, Maximiliano Romero cambió el penal por gol con un derechazo esquinado al primer palo del arquero Francisco Peralta. Sin embargo, haciendo gala de su solidez y temperamento, el equipo albiceleste supo aguantar y blindar su arco hasta el pitazo final. Ahora, la historia continuará y se definirá el próximo sábado en Gualeguaychú.