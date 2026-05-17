El l único gol del encuentro, disputado en el estadio “Raúl Impini”, lo convirtió Sergio Olano a los 12 minutos del primer tiempo. Con este resultado, el equipo dirigido por Daniel Waldner alcanzó su séptima victoria consecutiva y se mantiene como único líder con puntaje ideal.

Además, Juventud amplió a diez puntos la diferencia sobre Central Larroque, quien era uno sus perseguidores directos, y sostiene una ventaja de siete unidades respecto de Juventud Urdinarrain, que quedó como único escolta tras derrotar 1-0 a Pueblo Nuevo como visitante. El tanto del triunfo lo marcó Rodrigo Báez.

En otro de los partidos de la jornada, Central Entrerriano superó 1-0 a Camioneros con gol de Lautaro Weitzel.

La jornada de domingo también registró dos empates sin goles: Deportivo Urdinarrain igualó ante Defensores del Oeste y Sarmiento empató frente a Unión del Suburbio.

La séptima fecha se puso en marcha ayer por la tarde en el Estadio Municipal, donde Independiente superó a La Vencedora por 4 a 2. Fernando Fabani, Marcos Benedetti, Franco Calveyra y Marco Guilletti marcaron para el Rojo, mientras que Ramiro Echepare, por duplicado, descontó para el conjunto albiazul.

Posiciones

1°Juventud Unida 21

2°Juventud Urdinarrain 14

3°Central Entrerriano 12

4°Independiente 12

5°Central Larroque 11

6°Pueblo Nuevo 10

7°Unión del Suburbio 9

8°Deportivo Urdinarrain 9

9° La Vencedora 7

10°Sarmiento 7

11°Defensores del Oeste 4

12°Camioneros 0

Próxima fecha

Juventud Unda vs. Sarmiento

Central Larroque vs. Deportivo Urdinarrain

Juventud Urdinarrain vs. Central Entrerriano

Unión del Suburbio vs. Independiente

La Vencedora vs. Pueblo Nuevo

Camioneros vs. Defensores del Oeste