En un verdadero monólogo futbolístico, Juventud Unida goleó 8-0 a Sauce de Colón y se aseguró cómodamente el primer puesto de la Zona 7 de la Región Litoral Sur, de cara a los octavos de final, instancia en la que ahora espera rival.

Luciano Maidana, a los 2 minutos; Federico López, a los 11 y 21; Agustón Benedetti, a los 26 y 33; y Jorge Rossi, a los 37, fueron los autores de la goleada parcial de Juventud Unida, que tuvo una primera mitad arrolladora.

En el segundo tiempo, Facundo Maldonado amplió la ventaja a los 8 minutos, mientras que el ingresado Agustín Solís, con un golazo desde afuera del área, estableció el 8-0 definitivo.

De esta manera, Juventud Unida finalizó primero en su grupo con 14 puntos, producto de cuatro victorias y dos empates. Social Achirense, por su parte, se quedó con el segundo lugar y también aseguró su clasificación, luego de vencer 1-0 como visitante a Parque Sur, en Concepción del Uruguay, y alcanzar las 13 unidades.

Los colonenses, en tanto, cerraron su participación con 4 puntos, mientras que Parque Sur terminó con 3. Ambos quedaron eliminados del certamen.

Adelanto…

-Síntesis-

Juventud Unida: Francisco Peralta; Matías Labaroni, Patricio Pizarro y Federico López; Sergio Olano, Aramís Serafini, Facundo Maldonado y Luciano Maidana; Jorge Rossi y Agustín Benedetti. DT: Daniel Waldner.

Sauce: Daniel Salguero; David Telis, Thiago Miño, Santino Daglio y Ramiro Villa; Alex Rodríguez, Gerónimo Quintana; Luca Ávalos y Ayrton Delfino; Tiago Rodríguez y Rodrigo López. DT: Reinaldo López

Goles en el primer tiempo: 2m. Luciano Maidana (JU), 11m. y 21m. Federico López, y 26m. y 33m. Agustín Benedetti (JU), 37m. Jorge Rossi (JU).

Goles en el segundo tiempo: 8m. Facundo Maldonado (JU), 24m. Agustín Solís.

Cambios en el segundo tiempo: Inicio. Bruno García por Labaroni, Joaquín Acevedo por Olano y Agustín Solís por Benedetti (JU), Facundo Poggio por Ávalos y Luciano Aguiar por Delfino (S), 14M. Alex Coronel por T. Rodríguez, Walter Gómez por Villa y Martín Cáceres por Gerónimo Quintana(S), 15m. Santiago Benítez por Maldonado (JU), 24m. Mauricio Camargo (JU)

Amonestados: R. López (S), Labaroni (JU), Maldonado (JU)

Árbitros: Gualberto Ayala (Nogoyá)

Asistentes: Leandro Lescano Guzmán y Miguel Mendieta.

Estadio: La Vía (Juventud Unida)