Juventud Unida no afloja su andar arrollador en el Torneo Apertura de Primera A “Eduardo Barbosa” y logró su duodécima victoria en 13 presentaciones, que lo tiene como líder absoluto y único invictoria.



En el estadio “La Via”, los dirigidos por Daniel Waldner golearon a Camioneros 5-0, con tantos de Benicio Piguetti, Agustín Benedetti, Laureano Doello, Santiago Álvarez y Benjamín Caballero.



Con el triunfo, Juventud llegó a los 37 puntos y le sacó 11 de ventaja a su inmediato perseguidor: Juventud Urdinarrain, que cayó como visitante frente a Unión del Suburbio 2-0, por un doblete de Lucas Crisnejo.



En otros resultados, Deportivo Urdinarrain le ganó como local a La Vencedora 2-0, Central Entrerriano -en el debut de Juan Pablo Cuba como DT- superó como visitante a Sarmiento 2-0, Central Larroque derrotó a Defensores del Oeste 3 a 1 e Independiente -en el Estadio Municipal- se impuso sobre Pueblo Nuevo 2 a 1.



TORNEO APERTURA - PRIMERA A

Resultados

Juventud Unida 5 (B. Piguetti, A. Benedetti, L. Doello, S. Álvarez y B. Caballero)

Camioneros 0

Unión del Suburbio 2 (L. Crisnejo x2)

Juventud Urdinarrain 0

Central Larroque 3 (J. P. Boari, L. Bozzani y C. Escalante

Defensores del Oeste 1 (N. Imas)

Deportivo Urdinarrain 2 (A. Sánchez y F. González)

La Vencedora 0

Sarmiento 0

Central Entrerriano 2 (A. Benítez y L. Weitzel)

Estadio Municipal

Independiente 2 (L. Barreto y M. Covato)

Pueblo Nuevo 1 (R. Piaggio)



La tabla general de posiciones: