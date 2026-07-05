Juventud Unida goleó a Camioneros y estiró la ventaja en la cima del Torneo Apertura
El Decano no tuvo piedad frente al último de la tabla de posiciones y lo venció 5-0. También ganaron Deportivo Urdinarrain, Central Larroque, Central Entrerriano, Unión del Suburbio e Independiente por la decimorercera fecha.
Juventud Unida no afloja su andar arrollador en el Torneo Apertura de Primera A “Eduardo Barbosa” y logró su duodécima victoria en 13 presentaciones, que lo tiene como líder absoluto y único invictoria.
En el estadio “La Via”, los dirigidos por Daniel Waldner golearon a Camioneros 5-0, con tantos de Benicio Piguetti, Agustín Benedetti, Laureano Doello, Santiago Álvarez y Benjamín Caballero.
Con el triunfo, Juventud llegó a los 37 puntos y le sacó 11 de ventaja a su inmediato perseguidor: Juventud Urdinarrain, que cayó como visitante frente a Unión del Suburbio 2-0, por un doblete de Lucas Crisnejo.
En otros resultados, Deportivo Urdinarrain le ganó como local a La Vencedora 2-0, Central Entrerriano -en el debut de Juan Pablo Cuba como DT- superó como visitante a Sarmiento 2-0, Central Larroque derrotó a Defensores del Oeste 3 a 1 e Independiente -en el Estadio Municipal- se impuso sobre Pueblo Nuevo 2 a 1.
TORNEO APERTURA - PRIMERA A
Resultados
Juventud Unida 5 (B. Piguetti, A. Benedetti, L. Doello, S. Álvarez y B. Caballero)
Camioneros 0
Unión del Suburbio 2 (L. Crisnejo x2)
Juventud Urdinarrain 0
Central Larroque 3 (J. P. Boari, L. Bozzani y C. Escalante
Defensores del Oeste 1 (N. Imas)
Deportivo Urdinarrain 2 (A. Sánchez y F. González)
La Vencedora 0
Sarmiento 0
Central Entrerriano 2 (A. Benítez y L. Weitzel)
Estadio Municipal
Independiente 2 (L. Barreto y M. Covato)
Pueblo Nuevo 1 (R. Piaggio)
La tabla general de posiciones: