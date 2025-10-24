En la continuidad de la sexta fecha del Torneo Clausura de Primera A, Juventud Unida se impuso a domicilio por 4 a 1 ante Central Entrerriano, en una nueva edición del clásico más antiguo del fútbol departamental.

El equipo dirigido por Juan Olivera aprovechó severos errores defensivos del local y se fue al entretiempo en ventaja por 3 a 1. En el complemento, con un Central abatido anímicamente y sin respuestas futbolísticas, sentenció la historia en la mitad de la segunda etapa.

El partido se calentó antes del cuarto de hora, tras una dura entrada de Lucas Espinosa sobre Fernando Fabani, que generó airados reclamos desde el banco rojinegro por una posible tarjeta roja. En medio de una acalorada discusión entre el asistente Maximiliano Cantti Páez y el cuerpo técnico local, el árbitro principal Ariel Guibaud expulsó al entrenador Leandro “Coyi” Álvarez.

Con los ánimos caldeados en el local, a los 16 minutos Santiago Álvarez culminó un gran contragolpe por el sector izquierdo con una definición cruzada y esquinada para abrir el marcador.

Central logró el empate a los 27, mediante un tiro libre de Andrés Kuiyán que contó con la complicidad del juvenil arquero visitante Jeremías Fernández, al escurrírsele la pelota entre los brazos.

Sin embargo, la alegría le duró poco al conjunto rojinegro: a los 30, tras un tiro libre desde la izquierda, una mala salida del golero Facundo de la Fuente permitió que un jugador visitante ganara en el segundo palo y Federico Fiorotto, de cabeza y debajo del arco, empujara el balón a la red para el 2-1.

Alexis Reynoso festeja el tanto del 3 a 1 en el primer tiempo (crédito: MR Fotografía).

Juventud siguió lastimando con la velocidad de sus delanteros y a los 42’ amplió la ventaja: Alexis Reynoso quedó mano a mano con el arquero y definió con clase al palo más lejano para el 3 a 1 parcial.

En el complemento, el equipo de Olivera decoró el resultado: a los 23’, Santino Valentini ingresó al área con pelota dominada, se sacó de encima a un rival con una finta y definió cruzado abajo para sellar el 4 a 1 final.

Con este triunfo, Juventud Unida suma 8 puntos en la Zona A y se ubica tercero, detrás de Pueblo Nuevo (13) y Juventud Urdinarrain (12). Por su parte, Central Entrerriano, diezmado por suspensiones, queda penúltimo con 5 unidades y comienza a despedirse de las chances de clasificar a las semifinales.

Deportivo ganó y se afianza como líder de la Zona B

En el otro partido disputado este jueves por la noche, Deportivo Urdinarrain derrotó como local a La Vencedora por 2 a 1, y se consolida como único puntero e invicto de la Zona B.

Ayrton Karle abrió la cuenta para el local a los 7 minutos del segundo tiempo. Ignacio Arnaudín igualó para la visita a los 35, pero en tiempo cumplido Sergio Cano le dio la victoria agónica a Deportivo.

Con este triunfo, los dirigidos por Javier Lenciza lideran la Zona B con 15 puntos y están muy cerca de asegurar su clasificación a las semifinales.

Torneo Clausura – Luis María Cabezas

Miércoles

Estadio Municipal

Independiente 2 (Gonzalo Rodríguez y Luciano Barreto)

Black River 2 (Samir Figueroa x2)

Jueves

Central Entrerriano 1 (Andrés Kuiyán)

Juventud Unida 4 (Santiago Álvarez, Federico Fiorotto, Alexis Reynoso y Santino Valentini)

Deportivo Urdinarrain 2 (Ayrton Karle y Sergio Cano)

La Vencedora 1 (Ignacio Aranaudín)

Viernes

21.30 Unión del Suburbio – Juventud Urdinarrain

Estadio Municipal

21.30 Pueblo Nuevo – Sud América

Sábado

16 horas Sarmiento – Central Larroque

