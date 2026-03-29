Juventud Unida se consagró campeón de la Copa Gualeguaychú -que en esta edición homenajeó a Víctor Hugo Marchesini- y alcanzó a Deportivo Urdinarrain como el máximo ganador en las once ediciones del certamen.

El partido comenzó parejo, con ambos equipos apostando más al pelotazo que al juego asociado. La gran controversia llegó a la media hora: Fernando Fabani quedó mano a mano con el arquero Luka Soto, definió fuerte de zurda y la pelota dio en el travesaño, picó dentro del arco y llegó a tocar la red superior. Sin embargo, el árbitro Ariel Guibaud, a instancias de su asistente Ivo Gauto, decidió no convalidar el gol, lo que hubiese sido la apertura del marcador para el conjunto rojinegro.

A partir de esa jugada, Juventud comenzó a crecer y a mostrarse más punzante en ataque. Y sobre el cierre del primer tiempo logró abrir el marcador: Leandro González aprovechó un rebote que dejó el arquero Maneiro tras un tiro libre desde tres cuartos y puso el 1-0.

Crédito: Mauricio Ríos - MR Fotografía.

En el complemento, el Decano golpeó de entrada. Tras una infracción de Sergio Marín sobre Solís dentro del área, Santiago Benítez se hizo cargo del penal y, con un remate potente al ángulo, estableció el 2-0.

Con espacios y un Central ya desordenado, Juventud terminó de liquidarlo: Agustín Solís capturó un rebote cerca del punto penal y definió con un fuerte derechazo para el 3-0 definitivo, luego de una gran acción individual de Sergio Olano.

Con un segundo tiempo contundente, Juventud Unida minimizó el error arbitral que lo benefició cuando el partido estaba 0 a 0 y construyó una victoria categórica ante su clásico rival, para volver a gritar campeón en la Copa Gualeguaychú después de dos años.

Crédito: Mauricio Ríos - MR Fotografía.

-Síntesis-

3/0

Juventud Unida: Luka Soto; Rodrigo Giménez, Bruno García, Federico Fiorotto y Federico López; Leandro González, Santiago Benítez, Aramis Serafini y Sergio Olano; Alexis Reynoso y Agustín Solís. DT: Daniel Waldner.

Central Entrerriano: Alex Maneiro; Elías Amarillo, Nicolás Espíndola, Sergio Marín y Valentín Corbalán; Fernando Fabani, Sergio Cano, Juan Manuel Chonquele y Pablo Alza, Lucas Vera y Aryan Benítez. DT: Ceferino Broggi.

Gol en el primer tiempo: L. González (JU).

Goles en el segundo tiempo: S. Benítez -p- (JU) y A. Solís (JU)

Cambios en el primer tiempo: 47m. Enzo Doello por Vera (CE).

Cambios en el segundo tiempo: Inicio: Daniel Acosta por Giménez (JU), 15m. Exequiel Fiorotto, Lionel Marchesini y Marcos Barroso por Alza, Chonquele y Marín (CE), 17m. Laureano Doello y Agustín Benedetti por Reynoso y Álvarez (JU), 23m. Laureano López por Doello (CE), 38m. Víctor Fiorotto por Solís (JU), 44m. Santiago Álvarez por Olano (JU).

Incidencias: expulsado a los 42 minutos del segundo tiempo Marcelo Horst (JU).

Amonestados: Benítez (JU), Cano (CE), Solís (JU), Fabani (CE).

Árbitro: Ariel Guibaud.

Asistentes: Maximiliano Cantti Páez e Ivo Gauto

Estadio: Municipal.

Crédito: Mauricio Ríos - MR Fotografia.

Los campeones de las 11 ediciones

2015: Defensores del Oeste

2017: Independiente

2018: Deportivo Urdinarrain

2019: Central Larroque

2020: Juventud Urdinarrain

2021: Juventud Urdinarrain

2022: Juventud Unida

2023: Deportivo Urdinarrain

2024: Juventud Unida

2025: Deportivo Urdinarrain

2026: Juventud Unida