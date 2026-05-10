Juventud Unida continúa con su marcha arrolladora en el Torneo Apertura de Primera A “Eduardo Barbosa” y este fin de semana consiguió su sexta victoria consecutiva. En el estadio municipal, superó con claridad a Deportivo Urdinarrain por 4 a 1 y le sacó siete puntos de ventaja a su inmediato perseguidor.

El equipo dirigido por Daniel Waldner dominó desde el inicio y abrió el marcador a los 14 minutos del primer tiempo. Tras un penal de Joaquín Hengerether sobre Leandro González, Agustín Solís ejecutó con un potente derechazo al palo derecho de Marcos Valenzuela, que hasta ese momento había sostenido el cero con buenas intervenciones.

El segundo llegó a los 28 minutos, cuando Deportivo intentaba adelantarse en el campo. González desbordó por derecha, dejó rivales en el camino y envió un centro atrás para Agustín Benedetti, que definió alto y lejos del alcance del arquero visitante.

En el complemento, Deportivo descontó a los 25 minutos por intermedio del uruguayense Franco González, luego de una buena jugada y asistencia de David Tellechea por izquierda. El tanto significó el primero que recibe Luka Soto en el campeonato.

Sin embargo, la reacción duró poco. Apenas un minuto más tarde, Juventud encontró el 3 a 1 con una larga habilitación para Sergio Olano, quien desbordó por derecha y envió un centro que terminó desviándose en Valenzuela antes de ingresar al arco.

Sergio Olano cerró la victoria con una gran definición por arriba de Valenzuela (Crédito: María Nieves Arnold).

A los 34 minutos, Olano tuvo su revancha personal y selló el resultado con una exquisita definición por encima del arquero, tras un rápido contraataque.

Con este triunfo, Juventud Unida alcanzó los 18 puntos y sigue como único líder con puntaje ideal. Deportivo Urdinarrain, en tanto, quedó con 8 unidades y continúa sin poder encontrar regularidad, además de seguir sin victorias desde el regreso de Norberto Acosta como entrenador.

En los demás encuentros de la fecha, Juventud Urdinarrain goleó 4-0 a Independiente, Pueblo Nuevo venció como visitante a Camioneros 2-0, La Vencedora derrotó 4-1 a Sarmiento y Central Entrerriano protagonizó una llamativa goleada fuera de casa al imponerse 8-3 sobre Defensores del Oeste.

Torneo Apertura – Fecha 6

Resultados

Juventud Unida 4 (Agustín Solís, Agustín Benedetti, Marcos Valenzuela -ec- y Sergio Olano)

Deportivo Urdinarrain 1 (Franco González)

Juventud Urdinarrain 4 (Gastón Palacios -2- y Gabriel Thea -2-)

Independiente 0

Estadio Municipal

La Vencedora 4 (Ignacio Arnaudín, Roberto Parada, Ramiro Echepare y Alex Correa)

Sarmiento 1 (Yair Izaurralde)

Estadio Sporting

Camioneros 0

Pueblo Nuevo 2 (Rubén Piaggio y Guillermo Aguilar)

Defensores del Oeste 3 (Nahuel Imas, Carlos Soria y Luciano Carro)

Central Entrerriano 8 (Lautaro Weitzel -3-, Lionel Marchesini, Sergio Cano, Brian Frías, Eric Cabezas y Aryan Benítez).

Lunes 21.15

Unión del Suburbio –

Central Larroque-

Posiciones

Juventud Unida 18

Juventud Urdinarrain 11

Central Larroque* 10

Pueblo Nuevo 10

Central Entrerriano 9

Deportivo Urdinarrain 8

Unión del Suburbio* 7

La Vencedora 7

Independiente** 6

Defensores del Oeste 3

Camioneros** 0

*Juegan mañana

**Un partido pendiente

Próxima fecha

Central Larroque – Juventud Unida

Pueblo Nuevo – Juventud Urdinarrain

Deportivo Urdinarrain – Defensores del Oeste

Central Entrerriano – Camioneros

Sarmiento – Unión del Suburbio

Independiente – La Vencedora