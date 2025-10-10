Juventud Unida afrontó en la mañana de este viernes su último amistoso de la pretemporada, antes del comienzo del Torneo Regional Federal Amateur. Fue en el predio de UTA (Unión Tranviarios Automotor) en Buenos Aires ante la Reserva de Chacarita.

Se jugaron dos tiempos de 35 minutos y la victoria quedó para el conjunto de Gualeguaychú por 4 a 1, con goles de Alexis Reynoso, en dos oportunidades, Joaquín Acevedo y Leandro González.

De esta manera, los dirigidos por Miguel Fullana, que el miércoles le habían ganado como visitante a Libertad de Gualeguay 6 a 2, en otro amistoso, le pusieron cierre a la pretemporada y la próxima semana comenzarán a preparar el partido que afrontarán como local frente a Parque Sur, por la primera fecha del Torneo Regional Federal Amateur, que otorga cuatro ascensos al Torneo Federal A 2026.