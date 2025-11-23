Desde el pitazo inicial del árbitro Sebastián López, Juventud Unida exhibió un dominio abrumador sobre su adversario, algo que no se reflejó en el resultado en proporción a la cantidad de situaciones generadas sobre el arco defendido por Tadeo Micheloud.

Con mucho toque en tres cuartos de cancha y explosión por las bandas —sobre todo por la derecha, donde el misionero Iván Esquivel estuvo imparable—, el Decano daba señales de que iba a edificar un triunfo cómodo. La apertura del marcador llegó justamente tras un desborde de Esquivel y un centro al medio, que encontró el anticipo de Marcelo Olivera y un derechazo a media altura, imposible para el arquero visitante.

A partir de allí, el equipo de Fullana dispuso de reiteradas ocasiones para irse al descanso por tres o cuatro goles, pero entre el buen trabajo de Micheloud y los palos la ventaja siguió siendo mínima durante la primera media hora.

El Decano le puso algo más de justicia al marcador a los 32 minutos, tras un contraataque —en una de las pocas veces que Unión cruzó la mitad de la cancha— comandado por Olivera. El delantero aprovechó un dos contra uno y asistió (o devolvió gentilezas) a Esquivel, quien definió sin marca con un pase a la red para estampar el 2-0.

Fotografía: Mauricio Ríos



En el segundo tiempo, con la historia prácticamente resuelta, Juventud bajó la intensidad en ataque. Redujo la profundidad por las bandas y apostó a tener más la pelota, además de intentar algún remate de media distancia.

Al cuarto de hora, el paraguayo Rivarola —que no estuvo fino en la definición— recibió en la puerta del área e intentó colocar la pelota en el ángulo, pero su remate se fue apenas desviado. Unión adelantó tímidamente sus líneas y presionó un poco más arriba, aunque no generó situaciones de peligro sobre el arco defendido por César Horst, que fue un espectador de lujo durante toda la noche.

Fotografía: Mauricio Ríos



Juventud terminó de estirar la diferencia de contra, ya sin Esquivel en cancha, pero con Joaquín Acevedo. En una de las primeras que tocó, ganó en velocidad y, ante la salida de Micheloud, la pinchó por arriba. La definición quedó corta, pero apareció Olivera para empujarla y establecer el 3-0.

La frutilla del postre la puso el larroquense Agustín Benedetti, quien en pocos minutos en cancha tuvo su estreno goleador con la camiseta albiceleste: un fuerte derechazo cruzado, a media altura, que decretó el 4-0 definitivo.

Con la victoria, Juventud Unida se aseguró la clasificación a los octavos de final de la Región Litoral Sur y el primer puesto de la zona 3. El próximo fin de semana cerrará la fase de grupos como visitante de Atlético Villa Elisa.

-Síntesis del partido-

4-0

Fotografía: Mauricio Ríos

Juventud Unida

1-César Horst

2-Matías Labaroni

3-Federico López (c)

4-Nicolás Trejo

5-Facundo Britos

6-Damán Zadel

7-Santiago Benítez

8-Iván Esquivel

9-Felipe Rivarola

10-Sergio Olano

11-Marcelo Olivera

DT: Miguel Fullana

Unión y Fraternidad

1-Tadeo Micheloud

2-Pablo Russo

3-Juan I. Emparanza

4-Juan Ignacio Vidal

5-Axel Zabala

6-Cristian Cáceres

7-Alexis Morínico

8-Franco Valenzuela

9-Jorge Alem

10-Carlos Segovia (c)

11-Mauricio Jones

DT: Jorge Santos

Goles en el primer tiempo: 7m. M. Olivera y 32m. I. Esquivel (JU).

Goles en el segundo tiempo: 25m. M. Olivera y 41m. Agustín Benedetti (JU)

Cambios en el primer tiempo: 42m. Jerónimo Ávalos por Trejo (JU).

Cambios en el segundo tiempo: Inicio. Francisco Jacquet por Zabala (UyF), 11m. Micael Gómez por Morínico (UyF), 20m. Emanuel Joannas por Vidal (UyF), Valentín Corbalán por Olano, Luciano Pizarro por Benítez y Joaquín Acevedo por Esquivel (JU), 35m. Agustín Benedetti por Olivera (JU), 37m. Dionisio Santana por Segovia y Matías Cracco por Valenzuela (UyF)

Amonestados: Labaroni (JU), Cáceres (UyF).

Árbitro: Sebastián López (La Paz)

Asistentes: Alcides Arredondo y Daniel Voisard (La Paz).

Estadio: La Vía (Juventud Unida).