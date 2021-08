Juventud Unida inicia la segunda rueda recibiendo a Crucero del Norte

Otra de las variantes pasaría por el ingreso de Amarilla por el lesionado Brizuela. En consecuencia el 11 que pararía el “Beto” Acosta sería el siguiente. Lucas de León en los tres palos; Juan Fernando Alfaro, Nicolás Trejo, Lautaro Amarilla e Ignacio Abraham en defensa; Gonzalo Saucedo, Ignacio Schell Grane en la contención, Hernán Vargas y Francisco Pereyra para armar juego y arriba los “Panzer” Exequiel Fiorotto y Renzo Reynaga. Juventud, en los últimos partidos, se afianzó en el fondo, solucionando lo que fue el tendón de Aquiles en la primera parte del campeonato. La confirmación de Lucas en los tres palos y un mayor conocimiento en la defensa hicieron de Juventud un equipo más firme a la hora de defender y recuperar la pelota. Además, con las últimas incorporaciones y valores de la cantera que suman minutos, cuenta con más alternativas de mitad de cancha para adelante.

El “Colectivero” presentaría a Guillermo Bachke;Rodrigo Cerdan, Lucas Navarro, Nicolás Portillo, Franco Flores y Héctor Millán: Baltazar Cabrera Lucas Caballero y Pablo Motta. Álvaro Klusener y Axel Vallejos con un claro 5-3-2-.

Los adelantados

Gimnasia y Tiro, en el Gigante del Norte, venció 2 a 0 a Unión de Sunchales con los goles de Juan Galetto y Juan Murillo; mientras que Central Norte de Salta derrotó, en carácter de visitante a Boca Unidos por 3 a 2. Diego Magno, Álan Vester y Luciano Giménez los goles salteños; Gabriel Morales y Martín Peralta los de Boca Unidos. Luciano Ardente, arquero de Boca Correntino, le atajó un penal a Diego Magno.

El resto de la fecha 16

Se completa este domingo con el siguiente programa de partidos

14.45 Douglas Haig de Pergamino vs Rácing de Córdoba

Juez; Nahuel Viñas (Alcorta)

15.30 Sarmiento de Chaco vs Defensores de Ramallo

Juez; José Sandoval (Corrientes)

16.00 Sportivo Cañada de Gómez vs Chaco For Ever de Cañada de Gómez

Juez: César Ceballos (Córdoba)

16.00 Sportivo Belgrano vs Defensores de Pronunciamiento

Juez; Pablo Núñez (San Juan)

Tabla de Posiciones

Zona B

Racing de Córdoba 33

Gimnasia y Tiro de Salta 32

Chaco For Ever 24

Sportivo Las Parejas 20

Central Norte 22

Defensores de Belgrano 20

Boca Unidos de Corrientes 17

Sarmiento de Resistencia 17

Defensores de Pronunciamiento 16

Juventud Unida 15

Gimnasia de Concepción del Uruguay 14

Sportivo Belgrano 14

Unión de Sunchales 13

Douglas Haig 12

Crucero del Norte 12