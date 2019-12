Juventud Unida jugó un mal segundo tiempo y cayó en Ramallo

En la primera llegada al fondo, el equipo dirigido por Fullana tuvo la apertura del marcador. Abraham desbordó por izquierda y mandó el centro para la llegada de Trejo, que sacó un potente remate que el arquero tapó de buena manera mandando la pelota al tiro de esquina. La primera del local fue a los 14' con un remate de Nicolás Czonormaz que se fue por encima del travesaño. Apenas un minuto después, el mismo Czornomaz quedó mano a mano con Horst tras un cabezazo de López, pero el remate a fusilar del volante encontró las manos del arquero. El partido cayó en una meseta. Ambos equipos intentaban llegar al arco rival salteando la mitad de cancha y ninguno tuvo la claridad necesario. Juventud lo tuvo con un remate de Gonzalo Rodríguez que Quinteros mandó al tiro de esquina con gran esfuerzo. El segundo tiempo arrancó sin ritmo, con Juventud que se replegó en su terreno y le cedió el protagonismo al dueño de casa, que intentó llegar con la proyección de sus laterales pero le costó encontrar claridad. El partido era mediocre, con muy poco peligro. Hasta que a los 22' llegó la apertura del marcador. López intentó controlar un centro de Navalón, la pelota salió impulsada hacía el arco y se metió por arriba de Horst para 1 a 0. Enseguida Jonathan López, la figura del partido, se despachó con el segundo gol de la noche.

jUVENTUD

El delantero recibió abierto en la izquierda, encaró hacia el medio y sacó un remate que se metió en el angulo del arqurro que sólo pudo hacerle vista a la pelota. Cuando parecía que Defensores liquidaba el encuentro, Juventud marcó el descuento desde una pelota parada. El centro desde un tiro de esquina encontró la cabeza de Damián Zadel que puso la pelota contra el palo para descontar. El intento del equipo de Miguel Fullana de llegar al empate también se diluyó rápido. Es que a los 38 minutos, el propio Zadel vio la segunda amarilla y la posterior expulsión tras un codazo a un rival. Juventud fue con 10 hombres pero nunca pudo hilvanar alguna jugada de peligro. El dueño de casa no supo aprovechar cada uno de los contragolpes que tuvo y el partido se terminó diluyendo. Derrota dolorosa para Juventud que no mostró una buena imágen, no pudo estirar la diferencia con Gimnasia y se quedó afuera de la fase previa de la Copa Argentina.

Defensores (VR): M. Quinteros; N. Navalón, S. Iuvale, L. Mignaco, L. Casarino; J. Borean, W. Serrano, J. Cartecchini, N. Czornomaz; J. López y B. Tornarelli. DT: Héctor Storti

Juventud: C. Horst; N. Trejo, F. Vega, D. Zadel, I. Abraham; L. Larrea, G. Rodríguez, I. Schell Grané, J. F. Alfaro, N. Bandiera; F. Lonardi. DT: Miguel Fullana.

Goles: ST: 22' Jonathan López (D); 24' Jonathan López (D); 27' Damián Zadel (JU)