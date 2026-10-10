Juventud Unida consiguió una buena ventaja como visitante, pese a que pudo haber goleado. Le ganó a Don Bosco por 4 a 2 en el estadio Carlos Federik de la capital entrerriana. El debutante Damián De Hoyos marcó dos goles, mientras que los restantes fueron obra de Federico López, con un golazo desde afuera del área, y Agustín Benedetti, quien llegó a su séptimo grito en siete partidos.

Jeremías Bettini, con un remate desde atrás de la mitad de cancha, había establecido el 1-2 parcial, mientras que Isaías Martínez anotó el segundo tanto del conjunto local para sellar el 4-2 definitivo.

Juventud marcó claras diferencias futbolísticas desde el pitazo inicial del árbitro Joaquín Urbani. Sin embargo, antes de abrir el marcador, y luego de un puñado de córneres a favor y una espectacular tapada del arquero Tobías Claro ante la primera intervención de Damián De Hoyos, Don Bosco tuvo la posibilidad de ponerse en ventaja. Fue a partir de un contraataque que el paraguayo Francisco Peralta logró neutralizar con una rápida salida, al taparle el remate a un delantero local, quien había recibido solo en el área tras un centro desde la derecha.

Crédito: MR Fotografía.

Por su parte, el equipo de Waldner comenzó a crecer en el juego y abrió el marcador a los 17 minutos, con una gran triangulación entre Leandro González, Tin Benedetti y Facundo Maldonado, que concluyó con un derechazo cruzado del marplatense De Hoyos. El remate llegó a rozar al arquero local, pero terminó en el fondo de la red para el 1-0 en su carta de presentación.

Si bien Juventud manejó el control del partido, recién pudo aumentar la ventaja en tiempo de descuento, a partir de una jugada de pelota parada. Tras la ejecución de un tiro libre rastrero, Pizarro le dejó -involuntariamente- la pelota servida a Federico López, quien sacó una volea desde afuera del área y la clavó en el ángulo para establecer el 2-0.

En el comienzo del segundo tiempo, el trámite se equilibró. A los ocho minutos, Jeremías Bettini vio adelantado a Peralta y remató desde atrás de la mitad de cancha para marcar un golazo y descontar para el conjunto local. Después, el arquero paraguayo se repuso y sacó del ángulo un tiro libre que tenía destino de red.

A los 17 minutos, Juventud volvió a ampliar la diferencia. Facundo Maldonado metió un gran pase filtrado al área para la entrada de Agustín Benedetti, quien gambeteó al arquero y definió al gol para el 3-1.

Crédito: MR Fotografía.

Tres minutos más tarde, el Decano prácticamente sentenció la historia con un centro desde la izquierda de Maidana, un error de un defensor en su intento por rechazar y el zurdazo de Damián De Hoyos para marcar el segundo de su cuenta personal y establecer el 4-1.

Luego, con los ingresos de Jorge Rossi y Mauricio Camargo, Juventud tuvo oportunidades para ampliar la ventaja. De hecho, Camargo quedó mano a mano con el arquero, pero intentó definir con sutileza y su remate se fue desviado.

Don Bosco llegó a un nuevo y definitivo descuento a los 28 minutos, cuando Bettini le robó la pelota en la mitad de la cancha a Santiago Benítez y habilitó a Isaías Martínez, quien definió contra un palo, lejos del alcance de Peralta.

Juventud sacó una ventaja de dos goles, quedó bien perfilado para avanzar a la siguiente ronda y resolverá la serie como local el próximo fin de semana, en el estadio de La Vía.

-Síntesis

2/4

Don Bosco: Tobías Claro; Isaías Martínez, Matías Noya, Ángel López y Milton Retamar; Jeremías Bettini, Sebastián Mir, Isaías Schneider y Catriel Gómez; Nicolás Ledesma y Mirko Ledesma. DT: Diego Di Persia.

Juventud Unida: Francisco Peralta; Leandro González, Matías Labaroni, Patricio Pizarro y Federico López; Sergio Olano, Aramís Serafini, Facundo Maldonado y Luciano Maidana; Damián De Hoyos y Agustín Benedetti. DT: Daniel Waldner.

Gol en el primer tiempo: 17m. Damián De Hoyos (JU) y 46. Federico López (JU)

Goles en el segundo tiempo: 8m. Jeremías Bettini (DB), 14m. Agustín Benedetti (JU), 18m. Damián De Hoyos (JU), 28m. Isaías Martínez (DB)

Cambios en el primer tiempo: 35m. Santiago Benítez `por Serafini (JU)

Cambios en el segundo tiempo: 11m. Alejo Albarracín por Gómez y Fernando Moreyra por Mir (DB), 22m. Mauricio Camargo por Olano, Jorge Rossi por Benedetti y Dante Verón por Maidana (JU), 26m. Marcio Allegrini por Schneider (DB), 38m. Joaquín Acevedo por Labaroni (JU) y Lisandro Pérez por Ledesma (DB).

Amonestados: Mir (DB), Labaroni (JU) y Benítez (JU).

Árbitro: Joaquín Urbani (Santa Fe)

Asistentes: Carlos Céspedes e Ignacio Castellano (Santa Fe)

Estadio: Carlos Federik (Paraná)