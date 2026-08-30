Juventud Unida cosechó un laborioso triunfo en su estreno en el Torneo Regional Federal Amateur al vencer en el estadio de “La Vía” a Social Achirense por 2-1. Los goles del local fueron obra de Agustín Benedetti en la primera parte y de Luciano Maidana en el complemento, quien convirtió a los 30 segundos de haber ingresado desde el banco de suplentes.

Tomás D’Angelo descontó para la visita a falta de 15 minutos para el final y le puso suspenso a la definición, en un contexto en el que el Decano debió sostener el resultado con diez futbolistas por la expulsión de Patricio Pizarro —por doble amonestación— en el arranque del segundo tiempo.

El próximo fin de semana, Juventud visitará a Parque Sur en Concepción del Uruguay por la segunda fecha de la fase de grupos.

Adelanto…

Crédito: MR Fotografía.

-Síntesis-

Juventud Unida

Franco Lopresti

Tomás López

Federico López (C)

Leandro González

Aramis Serafini

Patricio Pizzarro

Facundo Maldonado

Joaquín Acevedo

Agustín Solís

Sergio Olano

Agustín Benedetti

DT: Daniel Waldner

Social Achirense

Rubén Carrizo

Ignacio Maidana

Mariano Albornoz

Santiago Areco

Nicolás Ladaga (C)

Tomás Ramírez

Maximiliano Zaragoza

Nicolás Perruchoud

Joel Sampallo

Joel Villar

Brian Reyes

DT: Kevin Marcogiuseppe

Gol en el primer tiempo: 30m. Agustín Benedetti (JU)

Goles en el segundo tiempo: 25m. Luciano Maidana (JU) y Tomás D’Angelo (SA)

Cambios en el segundo tiempo: 11m. Bruno García por Acevedo (JU), 14m. Iván Montalbetti por Areco y Alejandro Ortíz por Sampallo (SA), 21M. Tomás D’Angelo por Perruchoud (SA), 24m. Luciano Maidana por Olano (JU) y 31m. Santiago Benítez por Benedetti (JU) Y 38m. Maximiliano Romero por Albornoz (SA)

Amonestados: Areco (SA), Pizarro (JU), Montalbetti (SA)

Incidencias: 10m. del segundo tiempo. Expulsado Patricio Pizarro (doble amarilla)

Árbitro: Sebastián López (La Paz)

Asistentes: Alcides Arredondo y Daniel Voisard (La Paz)

Estadio: Juventud Unida