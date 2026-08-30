Juventud Unida debutó en el Torneo Regional Federal Amateur con victoria frente a Social Achirense
El conjunto albiceleste derrotó como local a su par de la Liga de Colón por 2-1, en un encuentro válido por la primera fecha de la Región Litoral Sur.
Juventud Unida cosechó un laborioso triunfo en su estreno en el Torneo Regional Federal Amateur al vencer en el estadio de “La Vía” a Social Achirense por 2-1. Los goles del local fueron obra de Agustín Benedetti en la primera parte y de Luciano Maidana en el complemento, quien convirtió a los 30 segundos de haber ingresado desde el banco de suplentes.
Tomás D’Angelo descontó para la visita a falta de 15 minutos para el final y le puso suspenso a la definición, en un contexto en el que el Decano debió sostener el resultado con diez futbolistas por la expulsión de Patricio Pizarro —por doble amonestación— en el arranque del segundo tiempo.
El próximo fin de semana, Juventud visitará a Parque Sur en Concepción del Uruguay por la segunda fecha de la fase de grupos.
Adelanto…
-Síntesis-
Juventud Unida
Franco Lopresti
Tomás López
Federico López (C)
Leandro González
Aramis Serafini
Patricio Pizzarro
Facundo Maldonado
Joaquín Acevedo
Agustín Solís
Sergio Olano
Agustín Benedetti
DT: Daniel Waldner
Social Achirense
Rubén Carrizo
Ignacio Maidana
Mariano Albornoz
Santiago Areco
Nicolás Ladaga (C)
Tomás Ramírez
Maximiliano Zaragoza
Nicolás Perruchoud
Joel Sampallo
Joel Villar
Brian Reyes
DT: Kevin Marcogiuseppe
Gol en el primer tiempo: 30m. Agustín Benedetti (JU)
Goles en el segundo tiempo: 25m. Luciano Maidana (JU) y Tomás D’Angelo (SA)
Cambios en el segundo tiempo: 11m. Bruno García por Acevedo (JU), 14m. Iván Montalbetti por Areco y Alejandro Ortíz por Sampallo (SA), 21M. Tomás D’Angelo por Perruchoud (SA), 24m. Luciano Maidana por Olano (JU) y 31m. Santiago Benítez por Benedetti (JU) Y 38m. Maximiliano Romero por Albornoz (SA)
Amonestados: Areco (SA), Pizarro (JU), Montalbetti (SA)
Incidencias: 10m. del segundo tiempo. Expulsado Patricio Pizarro (doble amarilla)
Árbitro: Sebastián López (La Paz)
Asistentes: Alcides Arredondo y Daniel Voisard (La Paz)
Estadio: Juventud Unida