Juventud Unida volvió a ganar en el Torneo Regional Federal Amateur. El conjunto albiceleste derrotó esta tarde 2-1 a Parque Sur, en el estadio del barrio Puerto Viejo de “La Histórica”, y quedó como único líder de la Zona 7 de la Región Litoral Sur, con seis puntos.

El Decano fue efectivo durante la primera media hora de juego y, en su primera llegada a fondo, abrió el marcador. A los 13 minutos, Agustín Benedetti arrancó en mitad de cancha, abrió hacia la izquierda para Mauricio Camargo, de gran debut, y el volante metió un gran centro. Benedetti llegó a peinar la pelota y, por el segundo palo, apareció Agustín Solís para sacar un derechazo cruzado y poner el 1-0.

Doce minutos más tarde, en una acción bastante similar, el tándem Camargo-Luciano Maidana generó una buena conexión por el sector izquierdo. El “10” volvió a meter otra gran pelota, esta vez por abajo, y Benedetti se anticipó a su marcador en el primer palo para poner el 2-0.

Parque Sur, sin ser avasallante ante la defensa albiceleste, llegó al descuento a los 38 minutos de la primera mitad. Un pelotazo largo encontró a Juan Cruz Guardia, quien bajó la pelota de cabeza dentro del área, y Felipe Acosta, de media vuelta, venció al paraguayo Francisco Peralta, que hizo su estreno en el arco de Juventud.

Crédito: MR Fotografía.

El golero guaraní no tuvo demasiado trabajo ni debió intervenir en muchas ocasiones, pero a los 13 minutos del complemento se lució al sacar al córner, con una espectacular atajada, un cabezazo de Joaquín López. Esa fue la situación más clara que tuvo el local para alcanzar el empate.

Por su parte, el equipo de Waldner tuvo una buena oportunidad en un tiro libre ejecutado por Facundo Maldonado, que se fue apenas cerca del caño izquierdo de Alan Heidenreij. En un segundo tiempo en el que Juventud se dedicó más a administrar la ventaja y asegurarse la victoria a través de la tenencia de la pelota que a buscar el arco rival, el Decano terminó abrochando un nuevo triunfo.

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El próximo fin de semana, Juventud Unida visitará a Sauce de Colón, que marcha último, en el segundo partido de la seguidilla de tres encuentros consecutivos que tendrá fuera de Gualeguaychú.

Crédito: MR Fotografía.

-Síntesis-

Parque Sur: Alan Heidenreij; Franco Dellagiustina, Jorge López, Facundo Martínez e Ignacio Rondoni; Damián Perujo, Maximiliano Suárez, Thiago Guardia y Nicolás Escalada; Felipe Acosta y Juan Cruz Guardia. DT: Juan José Blanc.

Juventud Unida: Francisco Peralta; Joaquín Acevedo, Bruno García, Facundo Maldonado y Luciano Maidana; Brian De Freitas, Aramis Serafini, Santiago Benítez y Mauricio Camargo; Agustín Benedetti y Agustín Solís. DT: Daniel Waldner.

Goles en el primer tiempo: 13m. Agustín Solís (JU) y 25m. Agustín Benedetti (JU), 38m. Felipe Acosta (PS)

Cambio en el primer tiempo: 26m. Enzo Luquez por Thiago Guardia (PS)

Cambios en el segundo tiempo: 6m. Alexis Reynoso por De Freitas (JU), 23m. Federico López por Camargo (JU), 33m. Rubén Martínez por Perujo (PS), 37m. Alexis Chesini por López, Gerónimo Aizaga por Acosta y Agustín González por Dellagiustina (PS) y 48m. Sergio Olano por Maidana (JU)

Amonestados: Camargo (JU), Acevedo (JU), Dellagiustina (PS), Martínez (PS), Rondoni (PS) y Suárez (PS).

Árbitro: Rodrigo Garcilano Lezcano (Victoria).

Asistentes: Guillermo Otegui Ojeda y Leandro Miños (Victoria).

Estadio: Parque Sur.