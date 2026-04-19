Con cuatro encuentros se completó esta tarde la tercera fecha del Torneo Apertura de Primera A “Eduardo Barbosa”, que tiene un único puntero y apenas dos invictos.

En el estadio “La Vía”, Juventud Unida prolongó su gran presente al derrotar 2-0 a Juventud Urdinarrain, con dos goles de su centrodelantero Agustín Solís. De esta manera, el Decano se mantiene como único líder con puntaje ideal, mientras que el Liebrero sufrió su primera derrota en el certamen.

Crédito: Instagram Gol Entra.

Por su parte, Deportivo Urdinarrain dejó atrás la dura caída del fin de semana pasado ante La Vencedora y, como local, superó a Pueblo Nuevo por 3-2. Franco Lonardi, en dos ocasiones, y Facundo Martínez marcaron para el conjunto azul, mientras que Rubén Piaggio y Lucas Galli anotaron para el Sabalero, que terminó con diez jugadores por la expulsión de Alan Domínguez.

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Al finalizar el encuentro, el entrenador de Deportivo, Gonzalo Perrón, presentó sorpresivamente su renuncia, poniendo fin a su segundo ciclo en el club, que apenas se extendió por tres fechas.

Otro que volvió al triunfo fue Unión del Suburbio, que como local goleó a La Vencedora por 4-0, con tantos de Francisco Tofolón, Gastón Tarragona, Lucas Crisnejo y Jonathan Roldán.

Por último, en el duelo entre equipos que aún no habían ganado en el torneo, Independiente se impuso 1-0 sobre Central Entrerriano con gol de Caín Comparada. El conjunto visitante sufrió así su primera derrota en el campeonato, tras dos empates en sus presentaciones iniciales.

Dos líderes en el Ascenso

También se completó la tercera fecha del Torneo Apertura de Primera B “Luis ‘Cuya’ Gauna”, con cuatro partidos. En el duelo de invictos, Sporting y Atlético Sur empataron 1-1, resultado que le permite al primero mantenerse como uno de los líderes.

Sud América venció como local 2-1 a Defensores del Sur, mientras que Sportivo Larroque derrotó como visitante a Deportivo Gurises por 1-0. En tanto, Isleños Independientes y Cerro Porteño igualaron sin goles en Villa Paranacito, en un cruce entre equipos que aún no han conseguido victorias.

Sporting y Sportivo Larroque lideran con 7 puntos; Defensores del Sur y Sud América son escoltas con 6, y Atlético Sur completa los primeros cinco lugares con 5 unidades.

Resultados

Torneo Apertura – Primera A

Fecha 3

Sábado

Estadio Municipal

Sarmiento 1 (Renzo Izaurralde)

Defensores del Oeste 2 (Nahuel Imas y Luis Kreick)

Central Larroque 4 (Ramiro Reverdito, Lautaro Viale, Ignacio Valdez y Claudio Escalante)

Camioneros 0

Domingo

Juventud Unida 2 (Agustín Solís x2)

Juventud Urdinarrain 0

Deportivo Urdinarrain 3 (Franco Lonardi x2 y Facundo Martínez)

Pueblo Nuevo 2 (Rubén Piaggio y Lucas Galli)

Unión del Suburbio 4 (Francisco Tofolón, Gastón Tarragona, Lucas Crisnejo y Jonathan Roldán)

La Vencedora 0

Estadio Municipal

Independiente 1 (Cain Comparada)

Central Entrerriano 0

Posiciones

Juventud Unida 9

Central Larroque 7

Unión del Suburbio 6

Deportivo Urdinarrain 6

Juventud Urdinarrain 4

Pueblo Nuevo 4

La Vencedora 4

Defensores del Oeste 3

Independiente 3

Sarmiento 2

Central Entrerriano 2

Camioneros 0

Próxima fecha

La Vencedora vs. Juventud Unida

Juventud Urdinarrain vs. Central Larroque

Unión del Suburbio vs. Deportivo Urdinarrain

Defensores del Oeste vs. Independiente

Central Entrerriano vs. Pueblo Nuevo

Camioneros vs. Sarmiento